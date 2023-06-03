Есть мнение, что темные круги под глазами зависят только от количества сна. На самом деле на это влияют несколько факторов: усталость, обезвоживание, стресс, аллергия и негативное влияние солнца – все это приводит к отекам. В то время как с возрастом теряется объем под глазами – так кожа вокруг глаз утончается и появляются темные круги.

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Смените питание

Питание оказывает большое влияние на здоровье нашей кожи. Темные круги могут быть вызваны дефицитом железа или витаминов. Убедитесь, что в рационе достаточно продуктов, богатых витамином В12 – красное мясо, птица, морепродукты, фасоль, шпинат, абрикосы. Следует пить достаточно воды, а еще – отказаться от сигарет и алкоголя, если злоупотребляете.

Позаботьтесь о креме

Кожа под глазами имеет особенности. Она более тонкая и более сухая, поэтому сразу проявляет признаки усталости и стресса. Крем для кожи под глазами будет лучше заботиться о ее увлажнении.

Попробуйте ретиноиды

Средства с ретиноидами способствуют восстановлению кожного коллагена и способствуют поддержанию сосудов. Ретиноиды могут восстановить плотность кожи и помогут избавиться от темных кругов. Также следует попробовать витамин С.

Выберите подходящий консилер

Чтобы скрыть темные круги под глазами, легче всего воспользоваться консилером. Выбирайте тот оттенок, который справится с этим лучше. Если под глазами более голубой и синеватый оттенок, воспользуйтесь средством розово-бисквитного оттенка. С коричневатым цветом справится персиковый консилер.



Как избавиться от мешков под глазами / Фото Pexels

Процедура радиочастот

Радиочастоты – это процедура, при которой используют электрический ток. Она стимулирует выработку коллагена и эластина, способствует разглаживанию кожи, ее подтяжке и упругости. Это хорошая альтернатива иглоукалыванию.

Попробуйте мезотерапию

Мезотерапия – инвазивная процедура, когда смесь витаминов и минералов вводится в мезодермальный слой кожи. Это помогает и от темных кругов, и от других проблем с беспокоящими кожей. Мезотерапия – способ безопасного лечения, но перед этим следует сходить к врачу-косметологу.

Филлеры в слезные борозды

С возрастом кожа под глазами западает. Чтобы восполнить эту полость, пользуются инъекциями и филлерами. Процедура помогает разгладить кожу и осветить темные круги.

Подтяжка нитями

Ниточный лифтинг – это лечение, для которого используют хирургические нити, подтягивающие кожу. Это обеспечивает регенерацию коллагена. Операция обычно длится 45 минут.

Подтягивание век

Блефаропластика словно открывает взгляд, она считается одной из самых заметных процедур. Пластика позволяет подтянуть кожу.