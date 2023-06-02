В случае, когда нужно быстро собраться для выхода в свет, не хватает времени на полноценный макияж. И несколько шагов помогут выглядеть хорошо.

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Как собраться быстро – советы от Джей Ло

Дженнифер Лопес показала, что она делает в случае, когда нужно собраться очень быстро.

Первая звезда использует средства по уходу за лицом. Она увлажняет кожу и делает быстрый массаж пучками пальцев кремом для зоны под глазами. Затем Джей Ло нанесла на все лицо и кожу питательный бустер.

Певица решила отказаться от тонального крема, но нанесла на скулы, контур верхней губы нежный хайлайтер в оттенке "розового шампанского". Это придало коже природного сияния.

Для легкого макияжа глаз Дженнифер накрасила ресницы тушью. Она завершила макияж нежно-розовым блеском.

Дженнифер Лопес завершила образ лаконичной прической. Еще перед видео звезда вложила волосы в пучок, а также вложила baby hair, чтобы добавить изюм.

Как быстро привести себя в порядок: видео