Якщо у квартирі чи будинку волого, то певна кількість цієї води теж осідатиме на вікнах. Через конденсат на вікнах може розвиватися цвіль, грибок. Також з'являтиметься неприємний запах. Як позбутися конденсату вдома – підкаже 24 Канал.

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Як позбутися конденсату на вікнах: прості способи

Насамперед слід дізнатися, який рівень вологості у вашому домі. Найкраще – це 30-50%, тоді й в хаті тепло, й вікна не пітніють. Температура має бути десь від +18-24.

Пам'ятайте про вентиляцію у приміщенні. Якщо ви регулярно відчиняєте вікна на провітрювання, то конденсату не буде. Іноді можете вмикати вентилятор або за можливості, придбати хорошу вентиляційну систему.

Одним із варіантів вирішення ситуації є зменшення підвіконня. Якщо воно є дуже широким, тоді тепле повітря не має доступу від батареї до скла. Підвіконня має бути такої ширини, щоб не закривало опалення.

Зверніть увагу, що будь-які кімнатні рослини збільшують кількість вологи у повітрі, тому вікна покриваються конденсатом. Краще їх забирати у холодний сезон.



Кімнатні рослини / Фото Lora Shen

Якщо у домі не вистачає тепла від централізованого опалення, треба встановити додаткові електроприлади. І поставити їх біля вікон, аби вони гарно прогрівалися.

Можна спробувати позбутися конденсату домашніми методами. Насипте у велику місткість солі та поставте на підвіконні. Так само можна залишити біля вікна миску з рисом, який добре поглинає вологу.

Експерти радять не сушити речі в домі, бо від цього збільшується вологість. Оптимально використовувати сушку або балкон. Також регулярно провітрюйте дім, мінімум пів години у день.

Якщо у вас є проблема з продуванням вікон, є прості методи, які їх утеплити.