Если в квартире или доме влажно, то определенное количество этой воды тоже будет оседать на окнах. Из-за конденсата на окнах может развиваться плесень, грибок. Также появляется неприятный запах. Как избавиться от конденсата дома – подскажет 24 Канал.
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Как избавиться от конденсата на окнах: простые способы
- Прежде всего, следует узнать, какой уровень влажности в вашем доме. Лучшее – это 30-50%, тогда и в доме тепло, и окна не потеют. Температура должна быть где-то от +18-24.
Помните о вентиляции в помещении. Если вы регулярно открываете окна на проветривание, то конденсата не будет. Иногда можно включать вентилятор или по возможности приобрести хорошую вентиляционную систему.
- Одним из вариантов разрешения ситуации является уменьшение подоконника. Если он очень широк, тогда теплый воздух не имеет доступа от батареи к стеклу. Подоконник должен быть такой ширины, чтобы не закрывало отопление.
Обратите внимание, что любое комнатное растение увеличивает количество влаги в воздухе, поэтому окна покрываются конденсатом. Лучше их убирать в холодный сезон.
Комнатные растения / Фото Lora Shen
- Если в доме не хватает тепла от централизованного отопления, нужно установить дополнительные электроприборы. И поставить их у окон, чтобы они хорошо прогревались.
Можно попытаться избавиться от конденсата домашними методами. Насыпьте в большую емкость соли и поставьте на подоконник. Так же можно оставить у окна миску с рисом, который хорошо поглощает влагу.
- Эксперты советуют не сушить вещи в доме, потому что от этого увеличивается влажность. Оптимально использовать сушку или балкон. Также регулярно проветривайте дом минимум пол часа в день.
Если у вас есть проблема с продуванием окон, есть простые методы, как их утеплить.