Если в квартире или доме влажно, то определенное количество этой воды тоже будет оседать на окнах. Из-за конденсата на окнах может развиваться плесень, грибок. Также появляется неприятный запах. Как избавиться от конденсата дома – подскажет 24 Канал.

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Как избавиться от конденсата на окнах: простые способы

Прежде всего, следует узнать, какой уровень влажности в вашем доме. Лучшее – это 30-50%, тогда и в доме тепло, и окна не потеют. Температура должна быть где-то от +18-24.

Помните о вентиляции в помещении. Если вы регулярно открываете окна на проветривание, то конденсата не будет. Иногда можно включать вентилятор или по возможности приобрести хорошую вентиляционную систему.

Одним из вариантов разрешения ситуации является уменьшение подоконника. Если он очень широк, тогда теплый воздух не имеет доступа от батареи к стеклу. Подоконник должен быть такой ширины, чтобы не закрывало отопление.

Обратите внимание, что любое комнатное растение увеличивает количество влаги в воздухе, поэтому окна покрываются конденсатом. Лучше их убирать в холодный сезон.



Комнатные растения / Фото Lora Shen

Если в доме не хватает тепла от централизованного отопления, нужно установить дополнительные электроприборы. И поставить их у окон, чтобы они хорошо прогревались.

Можно попытаться избавиться от конденсата домашними методами. Насыпьте в большую емкость соли и поставьте на подоконник. Так же можно оставить у окна миску с рисом, который хорошо поглощает влагу.

Эксперты советуют не сушить вещи в доме, потому что от этого увеличивается влажность. Оптимально использовать сушку или балкон. Также регулярно проветривайте дом минимум пол часа в день.

Если у вас есть проблема с продуванием окон, есть простые методы, как их утеплить.