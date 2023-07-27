Білі шкарпетки швидко забруднюються до взуття, підлоги, іноді – від плям. Причин безліч. Це не зовсім практична річ, хоча і приваблива. Попри це, спробуймо позбавитися від сіруватого відтінку завдяки порадам від 24 Каналу.
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Як повернути білизну шкарпеткам
Перший спосіб передбачає поєднання деяких простих компонентів. Буде потрібно:
- нашатирний спирт;
- перекис водню;
- вода.
Треба взяти 3 столові ложки спирту, 1 столову ложку перекису та розчинити в 3 літрах теплої води. У такий розчин треба занурити шкарпетки мінімум на 6-7 годин. Краще робити це все в рукавицях, аби не обпекти руки. Тоді просто виперіть їх зі звичайним порошком. Така суміш допоможе позбутися сіруватого кольору.
Перекис водню / Фото Virdis
Другий спосіб такий: слід занурити шкарпетки в миску з водою та капнути туди мийного засобу для білих тканин. Посудину із розчином покладіть у мікрохвильовку на низький або середній режим. Хай кип'ятиться там 7-10 хвилин. Коли дістали звідти, виперіть як зазвичай.
Третій спосіб – за допомогою господарського мила. Воно є у кожного вдома, тож дуже бюджетно.
Господарське мило / Фото Janvi.com
- покладіть шкарпетки у теплу воду, додавши трохи мила;
- прополощіть їх у цьому розчині та натріть господарським;
- нехай стоїть так всю ніч;
- вранці просто виперіть шкарпетки в пральній машинці, додавши звичайного порошку. Або просто зробіть це вручну.