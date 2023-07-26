Якщо немає чим помити підлогу в домі, не спішіть в магазин за хімією. У кожній хаті знайдеться засіб, який вважається найефективнішим для цієї справи. Про що йдеться – знає 24 Канал.

За лічені хвилини Морозилка вся покрилась льодом: як це швидко виправити

Чим помити підлогу вдома

Найпростіший, але попри те, дієвий спосіб помити підлогу – за допомогою оцту. Візьміть 200 грамів рідини та розведіть у 4 літрах води. Можете ставати до справи. Підлога не лише стане свіжою, а й позбудеться мікроб та бактерій.

Один нюанс – будьте обережні з дозуванням. Якщо у вашому домі дерев’яна підлога, покрита воском, краще давайте менше оцту. Найкраще застосовувати розчин, аби мити підлогу з граніту і мармуру.



Оцет / Фото Harchi.info

Цей метод абсолютно не зашкодить, якщо ви маєте вінілову поверхню, ламінат або плитку.

Якщо є бажання не просто помити підлогу, а ще й відчути чудовий аромат, слід скористатися ефірними оліями. Оберіть те, котре вам подобається та внесіть 20 крапель олії на п'ятилітрове відро. Можна й менше, залежить від того, любите ви насичений запах чи ні.

Можна приготувати розчин для миття підлоги:

5 літрів води;

10 мілілітрів оцту;

5 крапель олії чайного дерева.



Олія чайного дерева / Фото "Фітомаркет"

Це може бути будь-яка олія, яка вам до душі по запаху. Але те, що підлога блищатиме та буде приємно пахнути – це гарантовано.