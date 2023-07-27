Белые носки быстро загрязняются к обуви, полу, иногда – от пятен. Причин множество. Это не совсем практичная вещь, хотя и привлекательная. Несмотря на это, попробуем избавиться от серого оттенка благодаря советам от 24 Канала.
Это работает Что добавить в воду для мытья полов, чтобы она была чистой дольше
Как вернуть белье носкам
Первый способ подразумевает сочетание некоторых простых компонентов. Потребуется:
- нашатырный спирт;
- перекись водорода;
- вода.
Надо взять 3 столовых ложки спирта, 1 столовую ложку перекиси и растворить в 3 литрах теплой воды. В такой раствор нужно погрузить носки минимум на 6-7 часов. Лучше делать это все в варежках, чтобы не обжечь руки. Тогда просто постирайте их с обычным порошком. Такая смесь поможет избавиться от сероватого цвета.
Перекись водорода / Фото Virdis
Второй способ такой: следует погрузить носки в миску с водой и капнуть туда моющее средство для белых тканей. Сосуд с раствором положите в микроволновку на низкий или средний режим. Пусть кипятится там 7-10 минут. Когда достали оттуда, постирайте как обычно.
Третий способ – с помощью хозяйственного мыла. Оно есть у каждого дома, поэтому очень бюджетно.
Хозяйственное мыло / Фото Janvi.com
- положите носки в теплую воду, добавив немного мыла;
- прополощите их в этом растворе и натрите хозяйственным;
- пусть стоит так всю ночь;
- утром просто постирайте носки в стиральной машинке, добавив обычный порошок. Или просто сделайте это вручную.