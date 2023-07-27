Белые носки быстро загрязняются к обуви, полу, иногда – от пятен. Причин множество. Это не совсем практичная вещь, хотя и привлекательная. Несмотря на это, попробуем избавиться от серого оттенка благодаря советам от 24 Канала.

Это работает Что добавить в воду для мытья полов, чтобы она была чистой дольше

Как вернуть белье носкам

Первый способ подразумевает сочетание некоторых простых компонентов. Потребуется:

нашатырный спирт;

перекись водорода;

вода.

Надо взять 3 столовых ложки спирта, 1 столовую ложку перекиси и растворить в 3 литрах теплой воды. В такой раствор нужно погрузить носки минимум на 6-7 часов. Лучше делать это все в варежках, чтобы не обжечь руки. Тогда просто постирайте их с обычным порошком. Такая смесь поможет избавиться от сероватого цвета.



Перекись водорода / Фото Virdis

Второй способ такой: следует погрузить носки в миску с водой и капнуть туда моющее средство для белых тканей. Сосуд с раствором положите в микроволновку на низкий или средний режим. Пусть кипятится там 7-10 минут. Когда достали оттуда, постирайте как обычно.

Третий способ – с помощью хозяйственного мыла. Оно есть у каждого дома, поэтому очень бюджетно.



Хозяйственное мыло / Фото Janvi.com