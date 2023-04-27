Лохина – популярна ягода, якою люблять ласувати українці. Адже вона є дуже смачною та ще й корисною. Але у догляді – ця ягода має свої особливості, які потрібно знати. Як посадити лохину в домашніх умовах – підкаже 24 Канал.

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Як правильно садити лохину

Посадка лохини – неважка справа. Просто варто знати деякі нюанси, щоб все пройшло успішно. Для посадки лохини треба виконати деякі дії.

Почнімо з вибору місця для саджання. Лохина потребує добре освітленої та дренованої ділянки з глибокою та родючою ґрунтовою водою . Також там не повинно бути протягів та інших рослин, які робитимуть тінь.

. Також там не повинно бути протягів та інших рослин, які робитимуть тінь. Наступний крок – підготовка землі. Перед садінням треба видалити всі бур'яни й підготувати ґрунт для рослин. Для цього рекомендується додати органічні добрива та перекопати ґрунт.

й підготувати ґрунт для рослин. Для цього рекомендується додати органічні добрива та перекопати ґрунт. Важливим етапом є огляд саджанців лохини. Вони повинні бути здоровими й міцними, з корінням завдовжки близько 20 сантиметрів.



Садимо лохину / Фото Kvitkainfo

Потім робимо отвори вглиб на 30 сантиметрів й діаметром близько 50 сантиметрів між отворами. Розміщення дірочок повинно бути на відстані 2-3 метри один від одного.

вглиб на 30 сантиметрів й діаметром близько 50 сантиметрів між отворами. Розміщення дірочок повинно бути на відстані 2-3 метри один від одного. Саджанці треба правильно посадити. Ставимо їх в центр отвору та розпушуємо землю, щоб заповнити порожнє місце. Утрамбовуємо землю навколо саджанців.

навколо саджанців. Після цього поливаємо наші саджанці лохини водою. До кореневої зони треба налити достатню кількість води.



Полив лохини / Фото Агроном