Лохина – популярна ягода, якою люблять ласувати українці. Адже вона є дуже смачною та ще й корисною. Але у догляді – ця ягода має свої особливості, які потрібно знати. Як посадити лохину в домашніх умовах – підкаже 24 Канал.
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Як правильно садити лохину
Посадка лохини – неважка справа. Просто варто знати деякі нюанси, щоб все пройшло успішно. Для посадки лохини треба виконати деякі дії.
- Почнімо з вибору місця для саджання. Лохина потребує добре освітленої та дренованої ділянки з глибокою та родючою ґрунтовою водою. Також там не повинно бути протягів та інших рослин, які робитимуть тінь.
- Наступний крок – підготовка землі. Перед садінням треба видалити всі бур'яни й підготувати ґрунт для рослин. Для цього рекомендується додати органічні добрива та перекопати ґрунт.
- Важливим етапом є огляд саджанців лохини. Вони повинні бути здоровими й міцними, з корінням завдовжки близько 20 сантиметрів.
Садимо лохину / Фото Kvitkainfo
- Потім робимо отвори вглиб на 30 сантиметрів й діаметром близько 50 сантиметрів між отворами. Розміщення дірочок повинно бути на відстані 2-3 метри один від одного.
- Саджанці треба правильно посадити. Ставимо їх в центр отвору та розпушуємо землю, щоб заповнити порожнє місце. Утрамбовуємо землю навколо саджанців.
- Після цього поливаємо наші саджанці лохини водою. До кореневої зони треба налити достатню кількість води.
Полив лохини / Фото Агроном
- Прибираємо все зайве. У тому числі ще раз перевіряємо ділянку на наявність бур'янів та видаляємо їх.
- Догляд – безумовно є дуже важливим етапом у вирощуванні ягоди. Потрібно регулярно здійснювати обрізку, забезпечувати достатнє зволоження та живлення, захист від шкідників та хвороб. Тільки тоді можна чекати на гарний та багатий урожай.