Голубика – популярная ягода, которой любят лакомиться украинцы. Ведь она очень вкусная и еще полезная. Но в уходе – эта ягода имеет свои особенности, которые нужно знать Как посадить голубику в домашних условиях – подскажет 24 Канал.

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Как правильно сажать голубику

Посадка голубики – нетрудное дело. Просто следует знать некоторые нюансы, чтобы все прошло успешно. Для посадки голубики нужно выполнить некоторые действия.

Начнем с выбора места для посадки. Лохина нуждается в хорошо освещенном и дренированном участке с глубоким и плодородной грунтовой водой . Также там не должно быть сквозняков и других растений, которые будут делать тень.

. Также там не должно быть сквозняков и других растений, которые будут делать тень. Следующий шаг – подготовка земли. Перед посадкой нужно удалить все сорняки и подготовить почву для растений. Для этого рекомендуется добавить органические удобрения и перекопать почву.

и подготовить почву для растений. Для этого рекомендуется добавить органические удобрения и перекопать почву. Важным этапом является осмотр саженцев голубики. Они должны быть здоровыми и крепкими, с корнями длиной около 20 сантиметров.



Садим голубику / Фото Kvitkainfo

Затем делаем отверстия вглубь 30 сантиметров и диаметром около 50 сантиметров между отверстиями. Размещение дырочек должно быть на расстоянии 2-3 метра друг от друга.

вглубь 30 сантиметров и диаметром около 50 сантиметров между отверстиями. Размещение дырочек должно быть на расстоянии 2-3 метра друг от друга. Саженцы нужно правильно посадить. Ставим их в центр отверстия и разрыхляем землю, чтобы заполнить пустое место. Утрамбовываем землю вокруг саженцев.

вокруг саженцев. После этого поливаем наши саженцы голубики водой. В корневую зону нужно налить достаточное количество воды.



Полив голубики / Фото Агроном.