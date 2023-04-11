Як правильно посадити гладіолуси: цікаві секрети весняних клумб

Гладіолуси – красиві квіти, догляд за якими не є складним. Вони гарно ростуть майже в будь-яких умовах. Та все ж потрібно знати, як правильно обрати сорт, місце посадки й добрива для них.

Видів гладіолусів існує чимало і кожен з них по-своєму красивий і неповторний. А от як посадити гладіолуси біля свого дому, щоб вони радували око, поділиться 24 Канал.

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Коли садити

Переважно гладіолуси садять навесні, коли вже не очікується холодів. Земля має бути прогріта десь до +13.

Гладіолусам потрібен пухкий ґрунт і сонячне світло. У вологій землі вони не приживуться. Заглибини для посадки мають бути 15-25 сантиметрів. Великі цибулини зазвичай садять із дистанцією між ними у 10-15 сантиметрів. Великі між малими цибулинами краще не садити, бо вони будуть їх пригнічувати. Гарною ідеєю буде насипати на дно заглибини пісок.

Вибір цибулини

Від вибору цибулини залежить, чи взагалі проростуть гладіолуси.

Вони повинні мати пружну шкіру, без помітних недоліків.

Можуть бути середнього розміру.

Денце не має бути дуже увігнутим.

Центральний паросток має бути міцним.

Кореневі горбики повинні бути світлими.

Місце для посадки

Найкраще для саджання гладіолусів підійде сонячна територія без протягів і сильних вітрів. Може бути місце, де падатиме невелика тінь.



Як посадити гладіолуси / Фото Pexels

Цибулини гладіолуса не проростуть в надмірно мокрому ґрунті. Болото і підземні води – сильний шкідник для росту та розвитку гладіолусів. Оптимальним варіантом буде суглинний чи супіщаний ґрунт, який має слабку кислотність.

Важливо зробити й добрий дренаж для квітів. Періодично потрібно змінювати місце посадки, щоб гладіолуси живились корисними речовинами. Під посадку не можна вносити свіжі добрива.

Саджання гладіолусів

Від розміру цибулини залежатиме глибина посадки. Невеликі – садять вглиб на 2-3 сантиметри, тоді як більші – на 5-6 сантиметрів. Садівники подейкують, що глибоке садіння забезпечить великі та гарні квіти. Дистанція між квітами має бути десь 20 сантиметрів, оскільки вони дуже розростаються.

Під час копання ямок, треба вкласти дно піском, щоб захистити корінці. Після цього присипаємо все піском і землею.

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