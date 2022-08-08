24 канал зібрав поради, які допоможуть виростити авокадо з кісточки та отримати власний урожай.

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Як підібрати кісточку для вирощування

Щоб авокадо проросло та нормально розвивалося, треба взяти кісточку з вже достиглого плоду – так авокадо майже з стовідсотковим шансом дасть паростки.

Якщо ви не впевнені, що магазинне авокадо достатньо стигле, ви можете покласти його вдома поряд з іншими фруктами – бананами чи яблуками, які прискорюють достигання.

Як посадити авокадо з нуля

Дістаньте велику кісточку з авокадо та очистьте від м'якоті. Після цього треба зробити кілька отворів у кісточці на одному рівні – для того, щоб вставити в них палички чи зубочистки та зафіксувати.

Після того, як ви вставили зубочистки в кісточку, треба поставити кісточку в склянку з водою – так, щоб вода покривала її наполовину.

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Як доглядати за авокадо вдома / Фото tomsguide

Скільки чекати перших паростків авокадо

Зазвичай на проростання авокадо йде до 3 місяців. При цьому, якщо посадити авокадо навесні, то ви побачите перші паростки вже за кілька тижнів. За цей час треба регулярно доливати воду до склянки.

Як посадити авокадо в горщик

Після того, як кісточка тріснула, а з неї почав проростати пагінець – можна пересаджувати авокадо в землю.

Особливих вимог до землі авокадо не має – для вирощування підійде універсальний субстрат для квітів та рослин. У горщик, в який ви посадите авокадо, треба спочатку насипати керамзитовий дренаж, і тільки потім – субстрат.

Авокадо

Як доглядати за авокадо вдома / Фото diyprojects

Кісточку треба посадити у такому ж положенні, як і до того – пласкою стороною до землі. Закопувати кісточку повністю не потрібно – вона має бути в землі наполовину.

Якщо постійно підтримувати землю вологою, поставити авокадо на сонячне місце та забезпечити тепло, рослина віддячить вам та пустить паросток червонуватого кольору. За 3 перших місяці паросток може сягнути до пів метра заввишки.

Як доглядати за дорослим авокадо

Коли паросток вже розрісся, а рослина пустила листя, треба дотримуватися простих правил, які врятують рослину від хвороб та дадуть шанс отримати свої власні плоди.

  1. Поливайте рослину тільки теплою та відстояною водою.
  2. Регулярно обприскуйте рослину з пульверизатора та протирайте листя.
  3. Поставте авокадо на місце, де є розсіяне світло – під прямими променями рослина може згоріти.
  4. Щороку пересаджуйте авокадо в більший горщик.
  5. Давайте рослині повітря – влітку авокадо можна винести на двір та поставити під деревами.

Авокадо

Як доглядати за авокадо вдома / Фото Unsplash