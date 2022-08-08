24 канал зібрав поради, які допоможуть виростити авокадо з кісточки та отримати власний урожай.
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Як підібрати кісточку для вирощування
Щоб авокадо проросло та нормально розвивалося, треба взяти кісточку з вже достиглого плоду – так авокадо майже з стовідсотковим шансом дасть паростки.
Якщо ви не впевнені, що магазинне авокадо достатньо стигле, ви можете покласти його вдома поряд з іншими фруктами – бананами чи яблуками, які прискорюють достигання.
Як посадити авокадо з нуля
Дістаньте велику кісточку з авокадо та очистьте від м'якоті. Після цього треба зробити кілька отворів у кісточці на одному рівні – для того, щоб вставити в них палички чи зубочистки та зафіксувати.
Після того, як ви вставили зубочистки в кісточку, треба поставити кісточку в склянку з водою – так, щоб вода покривала її наполовину.
Як доглядати за авокадо вдома / Фото tomsguide
Скільки чекати перших паростків авокадо
Зазвичай на проростання авокадо йде до 3 місяців. При цьому, якщо посадити авокадо навесні, то ви побачите перші паростки вже за кілька тижнів. За цей час треба регулярно доливати воду до склянки.
Як посадити авокадо в горщик
Після того, як кісточка тріснула, а з неї почав проростати пагінець – можна пересаджувати авокадо в землю.
Особливих вимог до землі авокадо не має – для вирощування підійде універсальний субстрат для квітів та рослин. У горщик, в який ви посадите авокадо, треба спочатку насипати керамзитовий дренаж, і тільки потім – субстрат.
Як доглядати за авокадо вдома / Фото diyprojects
Кісточку треба посадити у такому ж положенні, як і до того – пласкою стороною до землі. Закопувати кісточку повністю не потрібно – вона має бути в землі наполовину.
Якщо постійно підтримувати землю вологою, поставити авокадо на сонячне місце та забезпечити тепло, рослина віддячить вам та пустить паросток червонуватого кольору. За 3 перших місяці паросток може сягнути до пів метра заввишки.
Як доглядати за дорослим авокадо
Коли паросток вже розрісся, а рослина пустила листя, треба дотримуватися простих правил, які врятують рослину від хвороб та дадуть шанс отримати свої власні плоди.
- Поливайте рослину тільки теплою та відстояною водою.
- Регулярно обприскуйте рослину з пульверизатора та протирайте листя.
- Поставте авокадо на місце, де є розсіяне світло – під прямими променями рослина може згоріти.
- Щороку пересаджуйте авокадо в більший горщик.
- Давайте рослині повітря – влітку авокадо можна винести на двір та поставити під деревами.
Як доглядати за авокадо вдома / Фото Unsplash