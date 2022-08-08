24 канал зібрав поради, які допоможуть виростити авокадо з кісточки та отримати власний урожай.

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Як підібрати кісточку для вирощування

Щоб авокадо проросло та нормально розвивалося, треба взяти кісточку з вже достиглого плоду – так авокадо майже з стовідсотковим шансом дасть паростки.

Якщо ви не впевнені, що магазинне авокадо достатньо стигле, ви можете покласти його вдома поряд з іншими фруктами – бананами чи яблуками, які прискорюють достигання.

Як посадити авокадо з нуля

Дістаньте велику кісточку з авокадо та очистьте від м'якоті. Після цього треба зробити кілька отворів у кісточці на одному рівні – для того, щоб вставити в них палички чи зубочистки та зафіксувати.

Після того, як ви вставили зубочистки в кісточку, треба поставити кісточку в склянку з водою – так, щоб вода покривала її наполовину.

Як доглядати за авокадо вдома / Фото tomsguide

Зверніть увагу! Кісточку від авокадо треба поставити пласкою стороною до води – так рослина швидше проросте та отримуватиме більше вологи.

Скільки чекати перших паростків авокадо

Зазвичай на проростання авокадо йде до 3 місяців. При цьому, якщо посадити авокадо навесні, то ви побачите перші паростки вже за кілька тижнів. За цей час треба регулярно доливати воду до склянки.

Як посадити авокадо в горщик

Після того, як кісточка тріснула, а з неї почав проростати пагінець – можна пересаджувати авокадо в землю.

Особливих вимог до землі авокадо не має – для вирощування підійде універсальний субстрат для квітів та рослин. У горщик, в який ви посадите авокадо, треба спочатку насипати керамзитовий дренаж, і тільки потім – субстрат.

Як доглядати за авокадо вдома / Фото diyprojects

Кісточку треба посадити у такому ж положенні, як і до того – пласкою стороною до землі. Закопувати кісточку повністю не потрібно – вона має бути в землі наполовину.

Якщо постійно підтримувати землю вологою, поставити авокадо на сонячне місце та забезпечити тепло, рослина віддячить вам та пустить паросток червонуватого кольору. За 3 перших місяці паросток може сягнути до пів метра заввишки.

Як доглядати за дорослим авокадо

Коли паросток вже розрісся, а рослина пустила листя, треба дотримуватися простих правил, які врятують рослину від хвороб та дадуть шанс отримати свої власні плоди.

Поливайте рослину тільки теплою та відстояною водою. Регулярно обприскуйте рослину з пульверизатора та протирайте листя. Поставте авокадо на місце, де є розсіяне світло – під прямими променями рослина може згоріти. Щороку пересаджуйте авокадо в більший горщик. Давайте рослині повітря – влітку авокадо можна винести на двір та поставити під деревами.

Як доглядати за авокадо вдома / Фото Unsplash