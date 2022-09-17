24 канал собрал советы, которые помогут вырастить авокадо из косточки и получить свой урожай.

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Как подобрать косточку для выращивания

Чтобы авокадо проросло и нормально развивалось, нужно взять косточку из уже созревшего плода – так авокадо почти со стопроцентным шансом даст ростки.

Если вы не уверены, что магазинное авокадо достаточно спелое, вы можете положить его дома рядом с другими фруктами – бананами или яблоками, которые ускоряют созревание.

Как посадить авокадо с нуля

Достаньте большую косточку из авокадо и очистите от мякоти. После этого нужно сделать несколько отверстий в косточке на одном уровне – для того чтобы вставить в них палочки или зубочистки и зафиксировать.

После того, как вы вставили зубочистку в косточку, нужно поставить косточку в стакан с водой – так, чтобы вода покрывала ее наполовину.

Как ухаживать за авокадо дома / Фото tomsguide

Обратите внимание! Косточку от авокадо нужно поставить плоской стороной в воду – так растение скорее прорастет и будет получать больше влаги.

Сколько ждать первых ростков авокадо

Обычно на прорастание авокадо уходит до 3 месяцев. При этом, если посадить авокадо весной, то вы увидите первые побеги уже через несколько недель. За это время нужно регулярно доливать воду в стакан.

Как посадить авокадо в горшок

После того, как косточка треснула, а из нее начал прорастать побег – можно пересаживать авокадо в землю.

Особых требований к земле авокадо нет – для выращивания подойдет универсальный субстрат для цветов и растений. В горшок, в который вы посадите авокадо, нужно сначала насыпать керамзитовый дренаж, и только потом субстрат.

Как ухаживать за авокадо дома / Фото diyprojects

Косточку нужно посадить в таком же положении, как и прежде – плоской стороной к земле. Закапывать косточку полностью не нужно – она должна быть в земле наполовину.

Если постоянно поддерживать землю влагой, поставить авокадо на солнечное место и обеспечить тепло, растение отблагодарит и пустит росток красноватого цвета. За 3 первых месяца росток может достичь полметра высотой.

Как ухаживать за взрослым авокадо

Когда росток уже разросся, а растение пустило листву, нужно соблюдать простые правила, которые спасут растение от болезней и дадут шанс получить свои собственные плоды.

Поливайте растение только теплой и отстоявшейся водой. Регулярно опрыскивайте растение из пульверизатора и протирайте листья. Поставьте авокадо на место, где есть рассеянный свет – под прямыми лучами растение может сгореть. Ежегодно пересаживайте авокадо в больший горшок. Давайте растению воздух – летом авокадо можно вынести во двор и поставить под деревьями.

Как ухаживать за авокадо дома / Фото Unsplash