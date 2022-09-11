24 канал з'ясував, як ефективно можна прибрати забруднення з диванів та крісел, зроблених зі шкірзаму.

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Мийний розчин

Оскільки агресивні засоби для чищення можуть зробити шкірзам жорстким або пошкодити шкіряний покрив, варто взяти м’який мийний засіб, а потім:

  • У пляшці з розпилювачем змішати приблизно 1 столову ложку мийного засобу з достатньою кількістю води, щоб наповнити пляшку.
  • Енергійно струсіть.
  • Нанесіть розчин на чистий рушник.
  • Витріть плями та потім протріть серветкою, щоб прибрати залишки та розводи.

Чим можна помити шкірзам / Фото Unsplash

Оцет

Для більш стійких плям, таких як чорнило або барвник, вам знадобиться столовий оцет.

  • Змішайте рівні частини оцту і води.
  • Змочіть тканину в розчині.
  • Промокніть пляму та повторіть, використовуючи чисту ділянку тканини.

Чим можна помити шкірзам / Фото Unsplash

Спирт

Спирт, як і оцет, добре справляється з стійкими та видимими забрудненнями.

  • Змішайте спирт та воду в пропорції 1 до 1.
  • Нанесіть розчин на тканину та обережно протріть місце забруднення, попередньо перевіривши, чи не шкодить засіб дивану.
  • Промокайте пляму до того моменту, як вона не зникне.

Чим можна помити шкірзам / Фото Unsplash