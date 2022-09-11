24 канал з'ясував, як ефективно можна прибрати забруднення з диванів та крісел, зроблених зі шкірзаму.
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Мийний розчин
Оскільки агресивні засоби для чищення можуть зробити шкірзам жорстким або пошкодити шкіряний покрив, варто взяти м’який мийний засіб, а потім:
- У пляшці з розпилювачем змішати приблизно 1 столову ложку мийного засобу з достатньою кількістю води, щоб наповнити пляшку.
- Енергійно струсіть.
- Нанесіть розчин на чистий рушник.
- Витріть плями та потім протріть серветкою, щоб прибрати залишки та розводи.
Чим можна помити шкірзам / Фото Unsplash
Оцет
Для більш стійких плям, таких як чорнило або барвник, вам знадобиться столовий оцет.
- Змішайте рівні частини оцту і води.
- Змочіть тканину в розчині.
- Промокніть пляму та повторіть, використовуючи чисту ділянку тканини.
Чим можна помити шкірзам / Фото Unsplash
Спирт
Спирт, як і оцет, добре справляється з стійкими та видимими забрудненнями.
- Змішайте спирт та воду в пропорції 1 до 1.
- Нанесіть розчин на тканину та обережно протріть місце забруднення, попередньо перевіривши, чи не шкодить засіб дивану.
- Промокайте пляму до того моменту, як вона не зникне.
Чим можна помити шкірзам / Фото Unsplash