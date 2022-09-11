24 канал з'ясував, як ефективно можна прибрати забруднення з диванів та крісел, зроблених зі шкірзаму.

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Мийний розчин

Оскільки агресивні засоби для чищення можуть зробити шкірзам жорстким або пошкодити шкіряний покрив, варто взяти м’який мийний засіб, а потім:

У пляшці з розпилювачем змішати приблизно 1 столову ложку мийного засобу з достатньою кількістю води, щоб наповнити пляшку.

Енергійно струсіть.

Нанесіть розчин на чистий рушник.

Витріть плями та потім протріть серветкою, щоб прибрати залишки та розводи.

Чим можна помити шкірзам / Фото Unsplash

Оцет

Для більш стійких плям, таких як чорнило або барвник, вам знадобиться столовий оцет.

Змішайте рівні частини оцту і води.

Змочіть тканину в розчині.

Промокніть пляму та повторіть, використовуючи чисту ділянку тканини.

Зверніть увагу! Спершу спробуйте дію оцту на окремій, невидимій ділянці дивану, щоб переконатися, що оцет не зашкодить тканині.

Чим можна помити шкірзам / Фото Unsplash

Спирт

Спирт, як і оцет, добре справляється з стійкими та видимими забрудненнями.

Змішайте спирт та воду в пропорції 1 до 1.

Нанесіть розчин на тканину та обережно протріть місце забруднення, попередньо перевіривши, чи не шкодить засіб дивану.

Промокайте пляму до того моменту, як вона не зникне.

Чим можна помити шкірзам / Фото Unsplash