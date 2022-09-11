24 канал выяснил, как эффективно можно убрать загрязнения с диванов и кресел, сделанных из кожзама.

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Моющий раствор

Поскольку агрессивные чистящие средства могут сделать кожзам жестким или повредить кожный покров, следует взять мягкое моющее средство, а затем:

  • В бутылке с распылителем смешайте примерно 1 столовую ложку моющего средства с достаточным количеством воды, чтобы наполнить бутылку.
  • Энергично встряхните.
  • Нанесите раствор на чистое полотенце.
  • Вытрите пятна и протрите салфеткой, чтобы убрать остатки и разводы.

Чем можно помыть кожзам / Фото Unsplash

Уксус

Для более стойких пятен, таких как чернила или красители, вам понадобится столовый уксус.

  • Смешайте равные части уксуса и воды.
  • Смочите ткань в растворе.
  • Промокните пятно и повторите, используя чистый участок ткани.

Чем можно помыть кожзам / Фото Unsplash

Спирт

Спирт, как уксус, хорошо справляется с устойчивыми и видимыми загрязнениями.

  • Смешайте спирт и воду в соотношении 1 к 1.
  • Нанесите раствор на ткань и осторожно протрите место загрязнения, предварительно проверив, не вредит ли средство дивану.
  • Промокайте пятно до того момента, когда оно не исчезнет.

Чем можно помыть кожзам / Фото Unsplash