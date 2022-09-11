24 канал выяснил, как эффективно можно убрать загрязнения с диванов и кресел, сделанных из кожзама.
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Моющий раствор
Поскольку агрессивные чистящие средства могут сделать кожзам жестким или повредить кожный покров, следует взять мягкое моющее средство, а затем:
- В бутылке с распылителем смешайте примерно 1 столовую ложку моющего средства с достаточным количеством воды, чтобы наполнить бутылку.
- Энергично встряхните.
- Нанесите раствор на чистое полотенце.
- Вытрите пятна и протрите салфеткой, чтобы убрать остатки и разводы.
Чем можно помыть кожзам / Фото Unsplash
Уксус
Для более стойких пятен, таких как чернила или красители, вам понадобится столовый уксус.
- Смешайте равные части уксуса и воды.
- Смочите ткань в растворе.
- Промокните пятно и повторите, используя чистый участок ткани.
Чем можно помыть кожзам / Фото Unsplash
Спирт
Спирт, как уксус, хорошо справляется с устойчивыми и видимыми загрязнениями.
- Смешайте спирт и воду в соотношении 1 к 1.
- Нанесите раствор на ткань и осторожно протрите место загрязнения, предварительно проверив, не вредит ли средство дивану.
- Промокайте пятно до того момента, когда оно не исчезнет.
Чем можно помыть кожзам / Фото Unsplash