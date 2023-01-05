Ідеальна поверхня: як легко почистити індукційну плиту від жиру та гару після свят

Після свят будь-яка робоча поверхня буде забрудненою – особливо плита. Та щоб індукційна плита залишалася чистою, без плям та жиру, важливо за нею правильно доглядати.

24 Канал зібрав кілька корисних методів, які допоможуть легко очистити індукційну плиту від забруднень та не пошкодити її поверхню.

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Головне правило очищення індукційних плит – не намагатися відтерти жир та нагар металевими щітками та засобами з абразивними часточками. Через ці засоби поверхня може отримати подряпини, затертися та втратити блиск.

Засіб для миття посуду

За допомогою цього засобу можна відмити забруднення та жирні плями з індукційної плити. Просто нанесіть мийний засіб на поверхню та потріть м'якою ганчіркою або тканиною з мікрофібри.

Залиште мийний засіб на плитці на 10 – 15 хвилин, знову протріть та змийте все водою.

Сода

Харчова сода може очистити склокераміку та повернути індукційній плитці свіжість.

Для цього:

Змішайте трохи соди з невеликою кількістю води;

Нанесіть суміш на поверхню та залиште на 5 хвилин;

Після цього протріть плитку м'якою ганчіркою чи губкою;

За потреби повторіть процедуру.

Як очистити індукційну плиту / Фото Unsplash

Гумова лопатка

Звичайна гумова лопатка для приготування їжі може допомогти впоратися з жирними і підгорілими залишками та не пошкодити плитку.

Обприскайте поверхню теплою водою з пульверизатора, залиште на кілька хвилин та використайте лопатку, щоб віддерти забруднення.

Як очистити індукційну плиту / Фото Michael Hession

Соняшникова олія

На диво, позбавитися засохлих та пригорілих залишків може соняшникова олія. Вона допомагає впоратися з найбільш серйозними забрудненнями.

Нанесіть на поверхню індукційної плити невелику кількість олії та розподіліть по всій площі;

Залиште олію на 20 – 30 хвилин;

Після цього візьміть скребок чи лопатку та відідріть пригорілі залишки;

Після цього треба очистити поверхню від жиру тут підійде мийний засіб чи сода;

Під кінець треба промити плитку водою та протерти ганчіркою.

Як очистити індукційну плиту / Фото Unsplash