24 канал зібрав кілька корисних методів, які допоможуть легко очистити індукційну плиту від забруднень та не пошкодити її поверхню.

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Головне правило очищення індукційних плит – не намагатися відтерти жир та нагар металевими щітками та засобами з абразивними часточками. Через ці засоби поверхня може отримати подряпини, затертися та втратити блиск.

Засіб для миття посуду

За допомогою цього засобу можна відмити забруднення та жирні плями з індукційної плити. Просто нанесіть мийний засіб на поверхню та потріть м'якою ганчіркою або тканиною з мікрофібри.

Залиште мийний засіб на плитці на 10 – 15 хвилин, знову протріть та змийте все водою.

Як очистити індукційну плиту / Фото Unsplash

Сода

Харчова сода може очистити склокераміку та повернути індукційній плитці свіжість.

Для цього:

Змішайте трохи соди з невеликою кількістю води;

Нанесіть суміш на поверхню та залиште на 5 хвилин;

Після цього протріть плитку м'якою ганчіркою чи губкою;

За потреби повторіть процедуру.

Як очистити індукційну плиту / Фото Unsplash

Гумова лопатка

Звичайна гумова лопатка для приготування їжі може допомогти впоратися з жирними і підгорілими залишками та не пошкодити плитку.

Обприскайте поверхню теплою водою з пульверизатора, залиште на кілька хвилин та використайте лопатку, щоб віддерти забруднення.

Як очистити індукційну плиту / Фото Michael Hession

Соняшникова олія

На диво, позбавитися засохлих та пригорілих залишків може соняшникова олія. Вона допомагає впоратися з найбільш серйозними забрудненнями.

Нанесіть на поверхню індукційної плити невелику кількість олії та розподіліть по всій площі;

Залиште олію на 20 – 30 хвилин;

Після цього візьміть скребок чи лопатку та відідріть пригорілі залишки;

Після цього треба очистити поверхню від жиру тут підійде мийний засіб чи сода;

Під кінець треба промити плитку водою та протерти ганчіркою.

Як очистити індукційну плиту / Фото Unsplash