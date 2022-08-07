24 канал зібрав кілька корисних методів, які допоможуть легко очистити індукційну плиту від забруднень та не пошкодити її поверхню.
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Головне правило очищення індукційних плит – не намагатися відтерти жир та нагар металевими щітками та засобами з абразивними часточками. Через ці засоби поверхня може отримати подряпини, затертися та втратити блиск.
Засіб для миття посуду
За допомогою цього засобу можна відмити забруднення та жирні плями з індукційної плити. Просто нанесіть мийний засіб на поверхню та потріть м'якою ганчіркою або тканиною з мікрофібри.
Залиште мийний засіб на плитці на 10 – 15 хвилин, знову протріть та змийте все водою.
Як очистити індукційну плиту / Фото Unsplash
Сода
Харчова сода може очистити склокераміку та повернути індукційній плитці свіжість.
Для цього:
Змішайте трохи соди з невеликою кількістю води;
Нанесіть суміш на поверхню та залиште на 5 хвилин;
Після цього протріть плитку м'якою ганчіркою чи губкою;
За потреби повторіть процедуру.
Як очистити індукційну плиту / Фото Unsplash
Гумова лопатка
Звичайна гумова лопатка для приготування їжі може допомогти впоратися з жирними і підгорілими залишками та не пошкодити плитку.
Обприскайте поверхню теплою водою з пульверизатора, залиште на кілька хвилин та використайте лопатку, щоб віддерти забруднення.
Як очистити індукційну плиту / Фото Michael Hession
Соняшникова олія
На диво, позбавитися засохлих та пригорілих залишків може соняшникова олія. Вона допомагає впоратися з найбільш серйозними забрудненнями.
- Нанесіть на поверхню індукційної плити невелику кількість олії та розподіліть по всій площі;
- Залиште олію на 20 – 30 хвилин;
- Після цього візьміть скребок чи лопатку та відідріть пригорілі залишки;
- Після цього треба очистити поверхню від жиру тут підійде мийний засіб чи сода;
- Під кінець треба промити плитку водою та протерти ганчіркою.
Як очистити індукційну плиту / Фото Unsplash