24 канал собрал несколько полезных методов, которые помогут легко очистить индукционную плиту от загрязнений и не повредить ее поверхность.
Вас может заинтересовать Без жира и запаха: как легко почистить вытяжку на кухне
Главное правило очистки индукционных плит – не пытаться оттереть жир и нагар металлическими щетками и средствами с абразивными частицами. Из-за этих средств поверхность может получить царапины, затереться и потерять блеск.
Средство для мытья посуды
С помощью этого средства можно отмыть загрязнения и жирные пятна с индукционной плиты. Просто нанесите моющее средство на поверхность и протрите мягкой тряпкой или тканью из микрофибры.
Оставьте моющее средство на плите на 10 – 15 минут, снова протрите и смойте все водой.
Сода
Пищевая сода может очистить стеклокерамику и вернуть индукционной плите свежесть.
Для этого:
- Смешайте немного соды с небольшим количеством воды;
- Нанесите смесь на поверхность и оставьте на 5 минут;
- После этого протрите плиту мягкой тряпкой или губкой;
- При необходимости повторите процедуру.
Как очистить индукционную плиту / Фото Unsplash
Резиновая лопатка
Обычная резиновая лопатка для приготовления пищи может помочь справиться с жирными и пригоревшими остатками и не повредить плиту.
Опрыскайте поверхность теплой водой из пульверизатора, оставьте на несколько минут и используйте лопатку, чтобы отодрать загрязнение.
Как очистить индукционную плиту / Фото Michael Hession
Подсолнечное масло
На удивление, избавиться от засохших и пригоревших остатков может помочь подсолнечное масло. Оно справится с наиболее серьезными загрязнениями.
- Нанесите на поверхность индукционной плиты небольшое количество масла и распределите по всей площади;
- Оставьте масло на 20 – 30 минут;
- После этого возьмите скребок или лопатку и отодрите пригоревшие остатки;
- После этого надо очистить поверхность от жира, здесь подойдет моющее средство или сода;
- Под конец надо промыть плиту водой и протереть тряпкой.
Как очистить индукционную плиту / Фото Unsplash