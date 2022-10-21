Для миття вікон та дзеркал існує багато побутової хімії, яка може ефективно впоратися з розводами та нальотом на поверхні. Проте не кожен господар чи господиня готові використовувати агресивну хімію – і тут в дію йдуть народні методи, повідомляє 24 канал.

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За допомогою простих продуктів та підручних засобів, які є у будь-якому домі, можна легко позбутися розводів на дзеркалах та не витрачати час на довге прибирання.

Зверніть увагу! Перед тим, як очищати дзеркало від розводів, його треба ретельно помити від інших забруднень – для цього підійде мильний розчин або проста вода.

Серветки з мікрофібри

Така тканина часто використовується для витирання окулярів – її перевага в тому, що м'яка ганчірка з мікрофібри не пошкоджує поверхню та забирає неприємні розводи.

Як і в ситуації о з окулярами, скло легко очиститься за допомогою мікрофібри. Просто протріть скло, на якому залишилися розводи, сухою серветкою.

Чим почистити дзеркало / Фото Unsplash

Щоб максимально забезпечити відсутність розводів, можна поєднувати методи та засоби.

Спирт

Нашатирний ефективно ліквідує розводи на поверхні, проте має їдкий та специфічний запах. Тож, працюючи зі спиртом, вдягніть респіратор, рукавички та відкрийте вікна на провітрювання.

Що треба робити, щоб очистити скло спиртом:

20 грамів нашатирного спирту змішайте у склянці води;

Залийте розчин у пульверизатор;

Обробити з пульверизатора вже вимиту поверхню та протерти насухо ганчіркою чи серветкою.

Чим почистити дзеркало / Фото thespruce

Крейда та оцет

Такий нестандартний тандем може забрати не тільки розводи, але і серйозні забруднення дзеркала – наліт та накип.

Щоб очистити дзеркало за допомогою цього методу, необхідно:

Півтори столових ложки крейди змішати з 25 грамами оцту та залийте все склянкою води;

Дати час розчину, щоб він відстоявся, а на дні утворився осад;

Отриманим розчином обробити дзеркало та витерти насухо.

Чим почистити дзеркало / Фото Unsplash

Зверніть увагу! Такий розчин може пошкодити зворотну частину дзеркала, яка дає відбиття. Тож не можна, щоб крапельки суміші потрапляли на іншу сторону дзеркал.

Зубна паста

Зубна паста добре може впоратися з розводами та накипом – засіб просто треба нанести на дзеркало та відполірувати його. Це треба робити м'якою ганчіркою, щоб не пошкодити покриття.

Так само як і паста, підійде крейда. Її теж втирають для полірування та збереження чистоти дзеркала.

Чим почистити дзеркало / Фото Unsplash

Картопля

Неочікувано, але картопля чудово справляється з розводами та забрудненнями дзеркал. Щоб очистити поверхню таким методом, треба:

1 сира картопля;

Кип'ячена вода;

Серветка.

Картоплю треба розрізати навпіл та обробити поверхню дзеркала. після цього дзеркало треба промити охолодженою кип'яченою водою та протерти насухо серветкою.

Чим почистити дзеркало / Фото Unsplash

Чай та сіль

Щоб очистити дзеркало за допомогою чаю та солі, знадобиться виключно зелений листовий чай та трохи солі.

Заваріть міцний настій зеленого чаю та додайте в нього 20 грамів солі.

Розмішайте розчин та нанесіть на поверхню дзеркала.

Протріть насухо скло.

Чим почистити дзеркало / Фото Unsplash

Важливо! Для цього методу не підійде чорний чи пакетований чай – позитивний ефект на дзеркала має лише зелений листовий чай.