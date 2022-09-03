Для мытья окон и зеркал существует множество бытовой химии, которая может эффективно справиться с разводами и налетом на поверхности. Однако не каждый хозяин готов использовать агрессивную химию – и здесь в действие идут народные методы, сообщает 24 канал.
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С помощью простых продуктов и подручных средств, которые есть в любом доме, можно легко избавиться от разводов на зеркалах и не тратить время на долгую уборку.
Салфетки из микрофибры
Такая ткань часто используется для вытирания очков – ее преимущество в том, что мягкая тряпка из микрофибры не повреждает поверхность и забирает неприятные разводы.
Как и в ситуации с очками, стекло легко очистится с помощью микрофибры. Просто протрите стекло, на котором остались разводы, сухой салфеткой.
Чем почистить зеркало / Фото Unsplash
Чтобы максимально обеспечить отсутствие разводов, можно совмещать методы и средства.
Спирт
Нашатырный эффективно ликвидирует разводы на поверхности, однако имеет едкий и специфический запах. Работая со спиртом, наденьте респиратор, перчатки и откройте окна на проветривание.
Что нужно делать, чтобы очистить стекло спиртом:
- 20 граммов нашатырного спирта смешайте в стакане воды;
- Залейте раствор в пульверизатор;
- Обработать из пульверизатора уже вымытую поверхность и протереть насухо тряпкой или салфеткой.
Чем почистить зеркало / Фото thespruce
Мел и уксус
Такой нестандартный тандем может убрать не только разводы, но и серьезные загрязнения зеркала – налет и накипь.
Чтобы очистить зеркало с помощью этого метода, необходимо:
- Полторы столовых ложки мела смешайте с 25 граммами уксуса и залейте все стаканом воды;
- Дать время раствору, чтобы он отстоялся, а на дне образовался осадок;
- Полученным раствором обработать зеркало и вытереть насухо.
Чем почистить зеркало / Фото Unsplash
Зубная паста
Зубная паста хорошо справляется с разводами и накипью – средство просто нужно нанести на зеркало и отполировать его. Это нужно делать мягкой тряпкой, чтобы не повредить покрытие.
Так же как и паста, подойдет мел. Его тоже втирают для полировки и сохранения чистоты зеркала.
Чем почистить зеркало / Фото Unsplash
Картофель
Неожиданно, но картофель отлично справляется с разводами и загрязнениями зеркал. Чтобы очистить поверхность таким методом, нужно:
- 1 штука сырого картофеля;
- Кипяченая вода;
- Салфетка.
Картофель нужно разрезать пополам и обработать поверхность зеркала. после этого зеркало промыть охлажденной кипяченой водой и протереть насухо салфеткой.
Чем почистить зеркало / Фото Unsplash
Чай и соль
Чтобы очистить зеркало с помощью чая и соли, понадобится только зеленый листовой чай и немного соли.
- Заварите крепкий настой зеленого чая и добавьте в него 20 г соли.
- Размешайте раствор и нанесите на поверхность зеркала.
- Протрите насухо стекло.
Чем почистить зеркало / Фото Unsplash