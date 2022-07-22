Ці продукти змусять золото сяяти як сонце: корисні лайфхаки

Золоті прикраси завжди виглядають дуже вишукано та багато. Та неприємна тьмяність і втрата блиску може похитнути впевненість власника чи власниці прикраси. Як очистити золото від забруднень в домашніх умовах - читайте у статті.

Почистити золото можна кількома методами, та варто пам'ятати – достатньо агресивні способи можуть пошкодити матеріал та позбавити золото природного блиску. Тож варто звертати увагу, чи підходить метод очищення для вашого типу золота.

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Найкраще для очищення золота підходять спеціалізовані засоби, проте коли їх немає під рукою, на допомогу приходять підручні засоби, які є в кожному домі.

Перекис водню

Цей засіб, який є в кожній аптечці, може відновити сяйво потьмянілого золота.

Щоб очистити прикраси за допомогою перекису, треба:

Змішати 2 столові ложки перекису та склянку теплої кип'яченої води.

Опустити золото у склянку з розчином та залишіть на 20 хвилин.

Після цього прикраси треба дістати та промити під проточною водою.

Мильний розчин

Мило теж може забрати забруднення із золотих прикрас. Щоб очистити золото, необхідно:

Розвести 1 чайну ложку рідкого мила у склянці води кімнатної температури. Якщо немає рідкого мила, може підійти і шматочок твердого.

Покладіть прикраси у розчин та тримайте залежно від забруднення – від 20 хвилин до 2 годин.

Також можна підігріти суміш на водяній бані зі слабким підігрівом. Тримайте на водяній бані золото приблизно 10 хвилин.

Після цього золото треба почистити м'якою зубною щіткою, змоченою у мило, та промити водою.

Чим можна очистити золото / Фото Unsplash

Мийний засіб

Такий метод підійде для жовтого та червоного золота, а також прикрас зі складним дизайном і деталями.

Засіб для миття посуду легко впорається із забрудненнями золотих прикрас та поверне їм блиск.

Щоб очистити прикраси таким способом:

Розведіть 1 чайну ложку мийного засобу в склянці теплої кип'яченої води.

Як і у випадку з милом, поставте розчин на водяну баню зі слабким вогнем на 10 хвилин.

Дістаньте золото та промийте його під проточною водою.

Висушіть прикраси сухою м'якою серветкою.

Чим можна очистити золото / Фото Unsplash

Сіль

Мийний засіб має бути гелеподібним та не містити хлору – ця речовина може знищити покриття золота та зіпсувати прикрасу.

Сольовий розчин може забрати неестетичний наліт із золота.

Щоб очистити прикраси таким методом, треба:

Розмішати 2 – 3 столові ложки солі у склянці гарячої води.

Опустити прикраси у розчин.

Залишити золото лежати у воді з сіллю приблизно 10 – 12 годин.

Дістати та промити золото під проточною водою.

Чим можна очистити золото / Фото Unsplash

Сода

На основі соди можна зробити очисну пасту, яка може забрати чорноту, наліт та жир з прикрас.

Щоб почистити золотий виріб:

Змішайте соду та воду для отримання своєрідної пасти, яка не буде дряпати метал. Щоб покращити властивості пасти, можна додати мильну стружку, подрібнену крейду та вазелін.

Нанесіть суміш на забруднену прикрасу та обережно потріть її м'якою тканиною чи щіткою.

Після очищення промийте виріб водою з милом, щоб не утворилася плівка від очисних компонентів.

Чим очистити золото / Фото Getty Images