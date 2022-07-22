Ці продукти змусять золото сяяти як сонце: корисні лайфхаки

22 липня 2022 , 14:00
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Золоті прикраси завжди виглядають дуже вишукано та багато. Та неприємна тьмяність і втрата блиску може похитнути впевненість власника чи власниці прикраси. Як очистити золото від забруднень в домашніх умовах - читайте у статті.

Почистити золото можна кількома методами, та варто пам'ятати – достатньо агресивні способи можуть пошкодити матеріал та позбавити золото природного блиску. Тож варто звертати увагу, чи підходить метод очищення для вашого типу золота. 

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Найкраще для очищення золота підходять спеціалізовані засоби, проте коли їх немає під рукою, на допомогу приходять підручні засоби, які є в кожному домі. 

Перекис водню 

Цей засіб, який є в кожній аптечці, може відновити сяйво потьмянілого золота. 

Щоб очистити прикраси за допомогою перекису, треба: 

  • Змішати 2 столові ложки перекису та склянку теплої кип'яченої води. 
  • Опустити золото у склянку з розчином та залишіть на 20 хвилин.
  • Після цього прикраси треба дістати та промити під проточною водою. 

Мильний розчин 

Мило теж може забрати забруднення із золотих прикрас. Щоб очистити золото, необхідно: 

  • Розвести 1 чайну ложку рідкого мила у склянці води кімнатної температури. Якщо немає рідкого мила, може підійти і шматочок твердого. 
  • Покладіть прикраси у розчин та тримайте залежно від забруднення – від 20 хвилин до 2 годин. 
  • Також можна підігріти суміш на водяній бані зі слабким підігрівом. Тримайте на водяній бані золото приблизно 10 хвилин. 
  • Після цього золото треба почистити м'якою зубною щіткою, змоченою у мило, та промити водою. 

Чим можна очистити золото / Фото Unsplash

Зверніть увагу! Такий метод підійде для жовтого та червоного золота, а також прикрас зі складним дизайном і деталями. 

Мийний засіб

Засіб для миття посуду легко впорається із забрудненнями золотих прикрас та поверне їм блиск. 

Щоб очистити прикраси таким способом: 

  • Розведіть 1 чайну ложку мийного засобу в склянці теплої кип'яченої води. 
  • Як і у випадку з милом, поставте розчин на водяну баню зі слабким вогнем на 10 хвилин. 
  • Дістаньте золото та промийте його під проточною водою. 
  • Висушіть прикраси сухою м'якою серветкою. 

Чим можна очистити золото / Фото Unsplash

Зверніть увагу! Мийний засіб має бути гелеподібним та не містити хлору – ця речовина може знищити покриття золота та зіпсувати прикрасу. 

Сіль 

Сольовий розчин може забрати неестетичний наліт із золота. 

Щоб очистити прикраси таким методом, треба: 

  • Розмішати 2 – 3 столові ложки солі у склянці гарячої води.
  • Опустити прикраси у розчин. 
  • Залишити золото лежати у воді з сіллю приблизно 10 – 12 годин. 
  • Дістати та промити золото під проточною водою. 

Чим можна очистити золото / Фото Unsplash

Сода 

На основі соди можна зробити очисну пасту, яка може забрати чорноту, наліт та жир з прикрас. 

Щоб почистити золотий виріб: 

  • Змішайте соду та воду для отримання своєрідної пасти, яка не буде дряпати метал. Щоб покращити властивості пасти, можна додати мильну стружку, подрібнену крейду та вазелін.
  • Нанесіть суміш на забруднену прикрасу та обережно потріть її м'якою тканиною чи щіткою. 
  • Після очищення промийте виріб водою з милом, щоб не утворилася плівка від очисних компонентів. 

Чим очистити золото / Фото Getty Images

Автор: Ярослава Прадід