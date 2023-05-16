Блищатиме як на сонці: 4 народні засоби, якими можна почистити золото

Спочатку всі ювелірні прикраси сяють блиском. Але згодом починають тьмяніти та покриватись брудом. Це стосується й золота: є деякі засоби, які допоможуть його почистити.

Прикраси із золота через деякий час починають псуватись: осідає бруд, піт, жир, інші засоби. Тому вони втрачають свою привабливість, але це не біда. 24 Канал розповість, як почистити золото в домашніх умовах.

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Як почистити золото

Існує кілька способів для чищення золотих виробів в домашніх умовах. Ось кілька засобів.

Сода. Змішайте в невеликій мисці гарячу воду з декількома столовими ложками соди. Занурте золотий виріб у цю суміш та залиште його на 15-20 хвилин. Потім витягніть виріб та обережно почистьте його зубною чи іншою щіткою. Миємо прикрасу у чистій воді та витираємо насухо.



Сода / Фото Гастроном

Оцет. Змочіть зубну щітку у невеликій кількості оцту, може бути білий або яблучний оцет. Чистимо прикрасу, рухаючи щіткою вздовж його поверхні. Промийте виріб у теплій воді та витріть м'якою ганчіркою.



Оцет / Фото Harchi.info

Пиво. Невелику кількість пива можна використовувати для чищення золотих виробів. Занурте золото у пиво на 15-20 хвилин, потім почистьте зручною для вас щіткою чи ганчіркою. Промиваємо все від засобу та витираємо.



Пиво / Фото Пиво. Технології та інновації

Пероксид водню. Покладіть золоту прикрасу в розведений 3% розчин гідроген пероксиду на 15-20 хвилин. Чистимо, змиваємо водою, витираємо від води й маємо гарний результат.



Перекис водню / Фото Viridis