Чайник – це той прилад, який використовують чи не щодня. Тому й чистити його треба досить часто, щоб він мав гарний вигляд. Як почистити чайник від накипу найшвидшим чином – поділиться 24 Канал.

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Оцет

Почнімо з того, що треба залити в чайник достатню кількість води, щоб покрити накип. Далі – додаємо у воду кілька столових ложок оцту. Доводимо воду до кипіння. Потім треба вимкнути вогонь й залишити розчин на кілька годин або на ніч, якщо накип досить старий і твердий. Після того, як розчин з оцтом охолонув, вилити його й промити чайник добре водою. Щоб видалити залишки оцту, можна промити чайник з мийним засобом та промити його водою.



Оцет / Фото Doctor-co

Оцет може взаємодіяти з деякими матеріалами, такими як метал, емаль та пластик, тому перед очищенням чайника оцтом варто переконатися, що цей метод підходить для вашого конкретного чайника. Також варто зазначити, що запах оцту може залишатися в чайнику після очищення, тому переконайтеся, що чайник добре промитий водою.

Лимонна кислота

Додайте до чайника достатню кількість води, щоб покрити накип.

Покладіть у воду лимонну кислоту. Зазвичай для очищення чайника достатньо 1-2 столових ложок лимонної кислоти на 1 літр води.



Лимонна кислота / Фото Vozli

Поставте чайник на плиту та доведіть воду до кипіння.

Вимкніть вогонь й залиште розчин на кілька годин або на ніч. Знову ж таки це залежить від того, наскільки накип вже в'ївся в чайник.

Після того, як розчин охолонув, треба його вилити, а чайник – добре промити водою.

Щоб позбутися лимонної кислоти повністю, потрібно промити чайник мийним засобом та промити його водою.

Сода

Є різні способи очищення чайника содою. Ось кілька з них:



Сода / Фото Світ порад

Содовий розчин. Додайте до чайника 2-3 столові ложки соди й налийте гарячу воду так, щоб заповнити чайник на 1/3. Потім добре перемішайте розчин й залиште на декілька годин, найкраще на ніч. Після цього ретельно промийте чайник водою.

Сода з лимонною кислотою. Потрібно змішати певну кількість соди та лимонної кислоти, додати до чайника та розчинити все у воді. Перемішуємо та залишаємо все на 30-60 хвилин, потім добре промиваємо водою.

Сода та оцет. Відміряємо 1/4 склянки соди та 1/4 склянки оцту та насипаємо до чайника. Наливаємо туди гарячу воду й добре перемішуємо. Потім залишаємо на годину, після чого ретельно промиваємо чайник водою.

Після очищення чайника содою, добре промиваємо його водою та витираємо насухо.