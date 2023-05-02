Чайник – это тот прибор, который используют почти каждый день. Поэтому и чистить его надо довольно часто, чтобы он выглядел хорошо. Как почистить чайник от накипи самым быстрым образом – поделится 24 Канал.

Смотрите также Жвачка прилипла к одежде: 6 эффективных средств, которые помогут в этой ситуации

Уксус

Начнем с того, что нужно залить в чайник достаточное количество воды, чтобы покрыть накипь. Далее – добавляем в воду несколько столовых ложек уксуса. Доводим воду до кипения. Затем нужно выключить огонь и оставить раствор на несколько часов или на ночь, если накипь достаточно старая и твердая. После того как раствор с уксусом остыл, вылить его и промыть чайник хорошо водой. Чтобы удалить остатки уксуса, можно промыть чайник с моющим средством и промыть водой.



Уксус / Фото Doctor-co

Уксус может взаимодействовать с некоторыми материалами, такими как металл, эмаль и пластик, поэтому перед очисткой чайника уксусом следует убедиться, что этот метод подходит для вашего конкретного чайника. Также следует отметить, что запах уксуса может оставаться в чайнике после очищения, поэтому убедитесь, что чайник хорошо промыт водой.

Лимонная кислота

Добавьте в чайник достаточное количество воды, чтобы покрыть накипь.

Положите в воду лимонную кислоту. Обычно для очищения чайника достаточно 1-2 столовых ложек лимонной кислоты на 1 литр воды.



Лимонная кислота / Фото Vozli

Поставьте чайник на плиту и доведите воду до кипения.

Выключите огонь и оставьте раствор на несколько часов или ночью. Опять же это зависит от того, насколько накипь уже въелась в чайник.

После того как раствор охладился, нужно его вылить, а чайник – хорошо промыть водой.

Чтобы избавиться от лимонной кислоты полностью, нужно промыть чайник моющим средством и промыть его водой.

Сода

Есть разные способы очищения чайника содой. Вот несколько из них:



Сода / Фото Мир советов

Содовый раствор. Добавьте в чайник 2-3 столовых ложки соды и налейте горячую воду так, чтобы заполнить чайник на 1/3. Затем хорошо перемешайте раствор и оставьте на несколько часов, лучше всего на ночь. После этого тщательно промойте чайник водой.

Сода с лимонной кислотой. Нужно смешать определенное количество соды и лимонной кислоты, добавить в чайник и растворить все в воде. Перемешиваем и оставляем на 30-60 минут, затем хорошо промываем водой.

Сода и уксус. Отмеряем 1/4 стакана соды и 1/4 стакана уксуса и насыпаем в чайник. Наливаем туда горячую воду и хорошо перемешиваем. Затем оставляем на час, после чего тщательно промываем чайник водой.

После очищения чайника содой, хорошо промываем его водой и вытираем досуха.