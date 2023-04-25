Любой диван через некоторое время становится грязным и нуждается в чистке. Мнения об этом часто вызывают раздражение, ведь есть страх испортить мебель. Как почистить диван быстро и легко домашними средствами – расскажет 24 Канал.

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Как почистить диван

От грязи. Если к примеру, собака запрыгнула на диван с грязными лапами, или маленький ребенок сделал пятна – это не будет проблемой. Готовим раствор из воды и шампуня, добавляя несколько капель нашатырного спирта. Раствор наносим на пятно, оставляем на 10 минут и стараемся оттереть губкой, пока пятно не исчезнет.

От пыли. Каждый диван рано или поздно нуждается в увлажнении, независимо от материала, из которого он сделан. Если сидя на диване вы чихаете или невооруженным глазом заметили пыль, то самое время ее освежить. Это можно сделать пылесосом или выбивателем.



Чистка дивана пылесосом / Фото Amers

С первым способом все понятно: проходимся щеткой по всей поверхности дивана, особенно по уголкам. Ведь там часто больше грязи. Второй способ – надо накрыть диван влажным покрывалом и толчь по нему выбивателем.

От мочи. Особенно актуально, если есть маленький ребенок или собака. Хуже всего в этой ситуации – запах, который быстро въедается в поверхность. Прежде всего, нужно высушить пятно, например, феном. Затем разводим шампунь с водой и моем поверхность, после чего нужно хорошо высушить. Можно также использовать распылитель.



Чистим диван / Фото dommino

От жира. Необходимо засыпать пятно крахмалом, солью или содой и оставить на 15 минут. Затем чистим губкой и через несколько минут смываем водой.



Жирные пятна на диване / Фото Amers

От крови. Свежего пятна можно избавиться от губки и холодной воды. Если диван светлого цвета подойдет уксус. Следует смешать 1 столовую ложку с водой, почистить и смыть водой.

Другой способ – чистка пятна аспирином. Нужно растворить в воде 1 таблетку, погрузить туда ватный диск и оттереть кровь.