Когда приходится убирать в доме, едва ли не самую большую лень вызывает чистка ковров. Ибо это бывает тяжелым и неприятным процессом. Как легко и без труда почистить ковер в домашних условиях – поделится 24 Канал.

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Хозяйственное мыло

Чтобы почистить ковер хозяйственным мылом, нужно натереть кусок хозяйственного мыла и смешать это с литром теплой воды. Когда мыло растворится, раствор требуется перелить в пульверизатор.



Хозяйственное мыло / Фото Эпицентр

Затем наносим смесь на грязные места на ковре. Поверхность следует потереть щеткой. Смесь оставляем на ковре, пока все полностью не высохнет и тогда убираем остатки пылесосом.

В домашних условиях это очень простой метод, когда нужно освежить ковер. Он подойдет для свежих пятен. Для засохших пятен такой способ не будет эффективным.

Сода

Сначала следует очистить ковер щеткой или пылесосом. Необходимо забрать мелкий мусор, чтобы оно не мешало избавляться от пятен.



Сода / Фото Greenpost

Надо рассыпать соду по всей поверхности ковра. Через час чистим ею ковер от краев к центру. Когда кончили, можно воспользоваться пылесосом, чтобы избавиться от остатков вещества.

Преимуществом этого способа является то, что по ковру после процедуры можно ходить сразу, то есть, не нужно ждать, пока поверхность высохнет.

Стиральный порошок

Этот способ можно использовать как для чистки древних пятен, так и для освежения поверхности. Подойдет любой стиральный порошок, который не только хорошо отстирает, но и придает аромат.



Стиральный порошок / Фото Госпродпотребслужба

Сначала нужно смешать стиральный порошок с содой по 2 чайные ложки. Заливаем два литра горячей воды, добавляя 2 ложки уксуса.

Перемешиваем смесь и переливаем все в распылитель. Опрыскиваемая им поверхность. Через 15 минут вытираем ковер сухой тряпкой.

Любое моющее средство

Следует смешать 1 столовую ложку соды, 1 столовую ложку моющего средства, 1 столовую ложку уксуса и 1 литр теплой воды.

Перед очисткой хорошо пилососим ковер, чтобы избавиться от мусора и пыли.

Такой раствор требуется нанести на поверхность распылителем и оставить на несколько минут.



Чистка ковров / Фото Comfy.blog

Далее – чистим щеткой ковер. Затем вытираем средство чистыми тряпками, смоченными в воде.