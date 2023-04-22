Частой проблемой является известковый налет на сантехнике. Если ничего не делать – со временем металл будет разрушаться и ржаветь. Чтобы этого не произошло, нужно уделять этой проблеме должное внимание. Как быстро и легко избавиться от известкового налета на кранах – посоветует 24 Канал.

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Народные средства

Лимонная кислота. Чистить кран лимонной кислотой не так быстро, как хотелось бы, но это очень эффективно. Для этого следует сделать раствор на основе теплой воды и лимонной кислоты в пропорции 1:4. Необходимо открутить смеситель и погрузить его в растворенную лимонную кислоту на ночь. Затем помыть под проточной водой и вытереть досуха.

Уксусная кислота. Такое вещество достаточно неплохо борется с проблемой известкового налета. Для приготовления раствора берём уксус и подогреваем его, не доводя до кипения. Замачиваем тряпку в этой кислоте и оборачиваем ею смеситель. Держим несколько часов. Впоследствии моем его поверхность проточной водой и вытираем досуха. Результат вас поразит.

Пищевая соль. Соль может выесть известковый налет, которому нет года. Для этого нужно посыпать влажную салфетку солью и стараться отчистить пятна на кранах. Таким образом можно удалить известковый налет, не повреждая поверхность.

Мыло. Это также бюджетный способ почистить известковый налет на смесителе. Для этого нужно натереть мыло на терке. Помешиваем стружку в воде, растворяя мыло до полужидкой консистенции. Кладем внутрь немного соды. Смачиваем салфетку в этой смеси и хорошо протираем кран. Ждем час и вытираем досуха.

Виды кранов

Хромированный. Это очень хороший материал, который будет долго служить вам. Больше они выглядят очень хорошо в ванной. Впрочем, потому за их внешним видом нужно постоянно следить. Потому что разводы очень видны на их блестящей поверхности. Важно – не давать кранам сильно запачкаться. Ведь этим больше известковый налет, тем труднее будет отчистить кран. Это также может испортить поверхность. Краны из хрома лучше всего чистить хозяйственным мылом.



Как почистить хромированный кран / Фото Эпицентр

Бронзовый. У него роскошный матовый блеск. Но из-за чрезмерной влаги со временем такие краны тускнеют и уже так не сверкают. Поможет в этой ситуации смесь из уксуса, соли и муки. Чтобы приготовить раствор, надо взять по одной ложке муки, соли и уксуса. Наносим смесь на грязные места мокрой тряпкой. Позже – смываем все теплой водой и протираем чистой сухой салфеткой.



Как почистить кран / Фото Эпицентр

Никелевый. К таким кранам можно использовать все вышеперечисленные методы. Чтобы отмыть никелевый кран, хорошо подойдет обычное хозяйственное мыло или пищевая соль. А если вы хотите, чтобы смеситель сверкал, можно использовать любое средство для мытья окон. В конце протереть его досуха.



Как почистить никелевый кран / Фото Joom