Частою проблемою є вапняний наліт на сантехніці. Якщо нічого не робити – з часом метал буде руйнуватися і ржавіти. Щоб цього не трапилося, потрібно приділяти цій проблемі належну увагу. Як швидко і легко позбутися вапняного нальоту на кранах – порадить 24 Канал.

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Народні засоби

Лимонна кислота. Чистити кран лимонною кислотою не так швидко, як хотілося б, але це надзвичайно ефективно. Для цього треба зробити розчин на основі теплої води й лимонної кислоти у пропорції 1:4. Необхідно відкрутити змішувач і занурити його в розчинену лимонну кислоту на ніч. Згодом помити під проточною водою і витерти насухо.

Оцтова кислота. Така речовина доволі непогано бореться з проблемою вапняного нальоту. Для приготування розчину беремо оцет і підігріваємо його, не доводячи до кипіння. Замочуємо ганчірку в цій кислоті й обгортаємо нею змішувач. Тримаємо кілька годин. Згодом миємо його поверхню проточною водою й витираємо насухо. Результат вас вразить.

Харчова сіль. Сіль може виїсти вапняний наліт, якому нема року. Для цього потрібно посипати вологу серветку сіллю і намагатися відчистити плями на кранах. Таким чином, можна видалити вапняний наліт, не пошкоджуючи поверхню.

Мило. Це також бюджетний спосіб почистити вапняний наліт на змішувачі. Для цього потрібно натерти мило на терці. Помішуємо стружку у воді, розчиняючи мило до напіврідкої консистенції. Кладемо всередину трохи соди. Змочуємо серветку в цій суміші й добре протираємо кран. Чекаємо годину і витираємо насухо.

Види кранів

Хромований. Це дуже хороший матеріал, який довго служитиме вам. Щобільше вони мають дуже гарний вигляд у ванній. Втім, тому за їхнім зовнішнім виглядом треба постійно слідкувати. Тому що розводи дуже видно на їхній блискучій поверхні. Важливо – не давати кранам сильно забруднитися. Адже цим більший вапняний наліт, тим важче буде відчистити кран. Також це може зіпсувати поверхню. Крани з хрому найкраще чистити господарським милом.



Як почистити хромований кран / Фото Епіцентр

Бронзовий. Він має розкішний матовий блиск. Але через надмірну вологу з часом, такі крани тьмяніють і вже так не виблискують. Допоможе у цій ситуації суміш з оцту, солі й борошна. Щоб приготувати розчин, треба взяти по одній ложці борошна, солі й оцту. Наносимо суміш на брудні місця мокрою ганчіркою. Пізніше – змиваємо все теплою водою й протираємо чистою сухою серветкою.



Як почистити бронзований кран / Фото Епіцентр

Нікелевий. До таких кранів можна використати всі вже вище перераховані методи. Щоб відмити нікелевий кран, добре підійде звичайне господарське мило чи харчова сіль. А якщо ви хочете, щоб змішувач блищав, можна використати будь-який засіб для миття вікон. У кінці протерти його насухо.



Як почистити нікелевий кран / Фото Joom