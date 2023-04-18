При приготовлении пищи кухонная плита постоянно загрязняется. Лучше мыть ее сразу после окончания работы. Но бывает так, что капли жира или остатки пищи быстро присыхают. Так как отмыть кухонную плиту без лишних усилий – узнайте в материале.

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Как очистить поверхность плиты

Есть разные способы чистки кухонной плиты. Очень популярны в таком деле народные средства. Расскажем о самых распространенных из них.

В частности, можно использовать раствор уксуса и соды . Начинаем покрывать плиту разбавленной уксусной кислотой и насыпать сверху соду. Ждем несколько минут, вытираем загрязнение губкой, промываем все водой и оставляем сохнуть.

. Начинаем покрывать плиту разбавленной уксусной кислотой и насыпать сверху соду. Ждем несколько минут, вытираем загрязнение губкой, промываем все водой и оставляем сохнуть. Другой способ – мыльная смесь . Необходимо растворить немного мыла в двух стаканах воды. Добавляем такое же количество пищевой соды. Лучше использовать его горячим. Можно оставить поверхность в растворе на время. Чистим все губкой и вытираем досуха.

. Необходимо растворить немного мыла в двух стаканах воды. Добавляем такое же количество пищевой соды. Лучше использовать его горячим. Можно оставить поверхность в растворе на время. Чистим все губкой и вытираем досуха. Хорошо очищает жир с поверхности горчичный порошок и сода . Необходимо залить их водой и нанести на поверхность. Через 15-20 минут рекомендуется чистить плиту тряпкой, промыть и высушить. Этот раствор можно хранить в закрытой посуде и пользоваться, когда нужно.

. Необходимо залить их водой и нанести на поверхность. Через 15-20 минут рекомендуется чистить плиту тряпкой, промыть и высушить. Этот раствор можно хранить в закрытой посуде и пользоваться, когда нужно. Есть еще один способ чистки кухонной плитки. Речь идет о раствор поваренной соли . Надо взять столовую ложку на 2 стакана воды, нанести на поверхность и оставить все на ночь. В течение ночи соль смягчит жир и затем будет гораздо легче чистить.

. Надо взять столовую ложку на 2 стакана воды, нанести на поверхность и оставить все на ночь. В течение ночи соль смягчит жир и затем будет гораздо легче чистить. Засохшие пятна от молока можно быстро почистить с помощью активированного угля , нужно растолочь таблетки и залить их водой. Затем нанести смесь на пятна. Через пол часа они размокнут и будет легко их отмыть.

, нужно растолочь таблетки и залить их водой. Затем нанести смесь на пятна. Через пол часа они размокнут и будет легко их отмыть. Кофейная гуща – отличное средство для чистки плиты. Нужно нанести гущу на грязную поверхность, втирая тряпкой. Через 2-3 минуты смыть.

Чистка других деталей

Решетки. Здесь важно учитывать материал, из которого она сделана. К примеру, сухую чугунную решетку наиболее удачно чистить при прокаливании над огнем. Когда части гари будут осыпаться, нужно почистить решетку металлической губкой. Следует знать, что разогретую чугунную решетку запрещается мыть.

Решетки из эмали или из нержавеющей стали, следует замочить в горячем мыльном растворе с добавлением уксуса, соды и горчицы. Оставить в нем детали на несколько часов. После размокания решетку будет гораздо легче почистить железной щеткой.

В горячем мыльном растворе нужно оставить решетки на ночь, если жир скапливался годами. Можно добавить туда нашатырный спирт или уксусную кислоту. В течение ночи жир растопится и решетку можно будет помыть металлической щеткой или губкой.

В холодную воду опускать решетки запрещается, потому из-за этого на ней могут появляться трещины.

Конфорки. Для чистки этих деталей также идеально подойдут домашние средства. Можно оставить его в мыльном растворе, позже – почистить губкой. Если места труднодоступны, лучше воспользоваться ватными палочками или зубочистками. Моем чистой водой конфорки и обязательно вытираем досуха.



Как чистить конфорки / Фото Pixabay

Есть еще один простой способ чистки конфорок. Можно размешать воду с уксусной кислотой в ровной пропорции, залить их в этом растворе и подождать 5-10 минут. Позже тщательно моем их и высушиваем.