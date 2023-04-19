Хорошо управляются с жирными пятнами на одежде не только химические средства, но и обычные народные методы. Таким образом, можно предотвратить аллергию на определенные компоненты. Какими народными средствами можно вывести жир – подскажет 24 Канал.

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Как удалить жирные пятна

Конечно, намного легче удалить свежее пятно из футболки или кофты. Но если дело стоит уже несколько дней – не беда. Попробуем это поправить.



Прежде всего нужно замочить одежду водой. Горячую не следует использовать, потому что она содержит белок, который "цепляется" за ткань. В то время как холодная вода не решит эту проблему. Лучше всего полоскать вещь в теплой воде с мылом.



Как избавиться от жирных пятен.

Оптимальным и дешевым вариантом будет хозяйственное мыло. Оно хорошо удаляет как свежие пятна, так и устаревшие. Надо намылить одежду в том месте, где пятно и оставить на ночь. В течение этого времени мыло разъест жир и его легче будет вычищать.

Можно попытаться отчистить вещь с помощью уксуса. Для этого нужно размешать несколько его капель в воде в одинаковых пропорциях. После этого замочить одежду в этой смеси на 10-15 минут.



Зубной порошок неожиданно может стать отличным помощником в выведении пятен. Надо положить одежду на твердую ровную поверхность и нанести зубной порошок на каждое пятно. Ставим сверху чистую ткань и проходим горячим утюгом. Оставляем все на ночь, хорошо промываем под теплой водой.

Современный метод удаления пятен с помощью кока-колы. Нужно замочить в 2-3 литрах этого напитка грязную одежду и оставить где-то на 3 часа. Затем забрасываем вещи в стиральную машину.

От чего зависит выбор средства