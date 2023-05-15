Праска – це саме той прилад, який дуже часто використовується у побуті. Відповідно й догляд за нею має бути постійним. Як почистити праску від накипу – розповість 24 Канал.

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Як почистити праску від накипу

Сода. Для приготування розчину, треба змішати 1 чайну ложку соди з невеликою кількістю води, щоб утворити густу пасту. Готову суміш наносимо на поверхню праски, де є накип. Звертаємо особливу увагу на забруднені області. Залишаємо содову пасту на підошві праски протягом 15-20 хвилин, щоб вона роз'їла накип. Ганчіркою витираємо накип та позбавляємось залишків пасти. Завершуємо процес сухою ганчіркою чи серветкою.



Сода / Фото Світ порад

Лимонна кислота. Приготуйте розчин на основі цієї речовини. Додайте 1-2 чайні ложки лимонної кислоти до склянки води й ретельно розмішайте, поки кислота повністю розчиниться. Залийте розчин лимонної кислоти в резервуар для води вашої праски.



Лимонна кислота / Фото Vozli

Увімкніть праску та розігрійте її до середньої температури. Залиште розчин лимонної кислоти на 5-10 хвилин та випустіть пар кілька разів. Лимонна кислота розчинить вапняні відкладення на прасці. Вичищаємо накип серветкою чи ганчіркою та витираємо насухо.

Оцет. Готуємо розчин так: змішуємо однакові частини оцту та води. Занурюємо м'яку ганчірку або серветку в розчин оцту. Чистимо зовнішню частину праски, протираючи її ганчіркою, змоченою в розчині оцту.



Оцет / Фото Doctor-co

Для видалення накипу або вапняних відкладень з платформи праски, використайте зубну щітку. Витріть залишки мокрою ганчіркою, а потім – насухо.