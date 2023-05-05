Википання води з каструлі траплялось, мабуть, з кожним. Бо ми залишаємо воду та робимо свої справи. Як на зло, у цей момент, вода виливається на плиту. Що робити, аби такого не сталось – розкаже 24 Канал.

Дивіться також Як зробити органайзер для пакетів: 4 цікаві ідеї, які зможе повторити кожен

Що робити, аби вода не википала з каструлі

Щоб уникнути википання води з каструлі, треба робити так:

Користуйтеся кришкою. Накрийте каструлю кришкою, щоб зберегти вологу всередині та щоб вода не випаровувалась.



Каструля із закритою кришкою / Фото Remontu

Знизьте температуру . Це проста порада, як не допустити википання. Достатньо поставити каструлю, як кажуть в народі на "маленький вогонь". У додаток, зекономите воду та газ.

. Це проста порада, як не допустити википання. Достатньо поставити каструлю, як кажуть в народі на "маленький вогонь". У додаток, зекономите воду та газ. Наливайте у каструлю менше води . Це зменшить обсяг води, який може випаруватися, тому ви уникнете википання води з каструлі.

. Це зменшить обсяг води, який може випаруватися, тому ви уникнете википання води з каструлі. Поставте на каструлю дерев'яну ложку. Крохмаль в овочах чи крупах розчиняється при нагріванні. Згодом на воді утворюється піна. І ложка з дерева, що є провідним матеріалом, перешкоджатиме утворенню піни. Відповідно вода не буде виливатись назовні.



Дерев'яна ложка на каструлі / Фото Лайфхак