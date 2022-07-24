Кожен вид жалюзів потребує особливого методу прибирання та неабиякої обережності.
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Існують такі види жалюзів:
- Горизонтальні – з тканини, пластику або металу;
- Вертикальні – з дерева і тканини.
Кожен з них необхідно прибирати по-своєму.
Як почистити горизонтальні жалюзі
Жалюзі такого типу можна мити, не знімаючи з вікна – для очищення підійде мийний засіб для посуду, мильний розчин з господарського мила або засіб для миття скла.
Щоб очистити горизонтальні тканинні жалюзі, треба:
- Закрити жалюзі на максимум;
- Витерти сухою ганчіркою поверхню жалюзів, забираючи пил;
- Після цього відкрити та протерти мийною сумішшю кожен фрагмент жалюзів.
Горизонтальні жалюзі / Фото GettyImages
Як помити жалюзі з металу чи пластику
Якщо жалюзі можна зняти, треба:
- Закрити жалюзі та протерти їх від пилу;
- Зняти жалюзі з кріплень на вікні;
- Замочити їх у мийному засобі чи мильному розчині та залишіть на 20 – 30 хвилин;
- Протерти жалюзі губкою, а потім змийте водою;
- Протерти сухою серветкою.
Якщо жалюзі зняти не можна, необхідно:
- Закрити їх і протерти від пилу. Кілька разів потрібно міняти положення жалюзів, щоб не пропустити забруднені ділянки;
- Нанести мильний розчин, мийний засіб чи засіб для миття скла з пульверизатора та залишіть на 15-20 хвилин та витерти кожну деталь окремо.
- Вимити жалюзі водою та обробити їх антистатиком.
Як почистити вертикальні жалюзі
Тканинні жалюзі:
- Найкраще зняти конструкцію з вікна;
- Видалити пил пилососом;
- Згорнути жалюзі та покласти у воду з мийним засобом та залишити на 10 – 15 хвилин;
- Закинути згорнуті та складені у мішок для прання жалюзі у пральну машинку. Прати потрібно у холодній воді до 30 градусів за Цельсієм та в делікатному режимі. Віджимати жалюзі не потрібно;
- Дістати та розвісити жалюзі сушитися.
Вертикальні жалюзі / Фото liniavikon
Дерев'яні або бамбукові жалюзі:
- Почистіть жалюзі сухою ганчіркою чи пилососом, повністю закривши їх;
- Протріть сухою ганчіркою кожну деталь жалюзів;
- Обробіть антистатиком.