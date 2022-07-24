Кожен вид жалюзів потребує особливого методу прибирання та неабиякої обережності.

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Існують такі види жалюзів:

Горизонтальні – з тканини, пластику або металу;

Вертикальні – з дерева і тканини.

Кожен з них необхідно прибирати по-своєму.

Як почистити горизонтальні жалюзі

Жалюзі такого типу можна мити, не знімаючи з вікна – для очищення підійде мийний засіб для посуду, мильний розчин з господарського мила або засіб для миття скла.

Щоб очистити горизонтальні тканинні жалюзі, треба:

Закрити жалюзі на максимум;

Витерти сухою ганчіркою поверхню жалюзів, забираючи пил;

Після цього відкрити та протерти мийною сумішшю кожен фрагмент жалюзів.

Зверніть увагу! Якщо залишилися старі плями та забруднення, можна скористатися ластиком чи мильним розчином. Та будьте обережні – не пошкодьте тканин під час очищення.

Горизонтальні жалюзі / Фото GettyImages

Як помити жалюзі з металу чи пластику

Якщо жалюзі можна зняти, треба:

Закрити жалюзі та протерти їх від пилу;

Зняти жалюзі з кріплень на вікні;

Замочити їх у мийному засобі чи мильному розчині та залишіть на 20 – 30 хвилин;

Протерти жалюзі губкою, а потім змийте водою;

Протерти сухою серветкою.

Якщо жалюзі зняти не можна, необхідно:

Закрити їх і протерти від пилу. Кілька разів потрібно міняти положення жалюзів, щоб не пропустити забруднені ділянки;

Нанести мильний розчин, мийний засіб чи засіб для миття скла з пульверизатора та залишіть на 15-20 хвилин та витерти кожну деталь окремо.

Вимити жалюзі водою та обробити їх антистатиком.

Як почистити вертикальні жалюзі

Тканинні жалюзі:

Найкраще зняти конструкцію з вікна;

Видалити пил пилососом;

Згорнути жалюзі та покласти у воду з мийним засобом та залишити на 10 – 15 хвилин;

Закинути згорнуті та складені у мішок для прання жалюзі у пральну машинку. Прати потрібно у холодній воді до 30 градусів за Цельсієм та в делікатному режимі. Віджимати жалюзі не потрібно;

Дістати та розвісити жалюзі сушитися.

Вертикальні жалюзі / Фото liniavikon

Дерев'яні або бамбукові жалюзі: