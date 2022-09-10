Каждый вид жалюзи требует особого метода очистки и изрядной осторожности, сообщает 24 канал.

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Существуют следующие виды жалюзи:

Горизонтальные – из ткани, пластика или металла;

Вертикальные – из дерева и ткани.

Каждый из них необходимо чистить по-своему.

Как почистить горизонтальные жалюзи

Жалюзи такого типа можно мыть, не снимая с окна – для очистки подойдет моющее средство для посуды, мыльный раствор из хозяйственного мыла или средство для мытья стекла.

Чтобы очистить горизонтальные тканевые жалюзи, надо:

Закрыть жалюзи на максимум;

Вытереть сухой тряпкой поверхность жалюзи, убирая пыль;

После этого открыть и протереть моющей смесью каждый фрагмент жалюзи.

Обратите внимание! Если остались старые пятна и загрязнения, можно воспользоваться ластиком или мыльным раствором. Но будьте осторожны – не повредите ткани во время очистки.

Горизонтальные жалюзи / Фото GettyImages

Как помыть жалюзи из металла или пластика

Если жалюзи можно снять, надо:

Закрыть жалюзи и протереть их от пыли;

Снять жалюзи с креплений на окне;

Замочить их в моющем средстве или мыльном растворе и оставить на 20 – 30 минут;

Протереть жалюзи губкой, а затем смыть водой;

Протереть сухой салфеткой.

Если жалюзи снять нельзя, необходимо:

Закрыть их и протереть от пыли. Несколько раз нужно менять положение жалюзи, чтобы не пропустить загрязненные участки;

Нанести мыльный раствор, моющее средство или средство для мытья стекол из пульверизатора, оставить на 15 – 20 минут и вытереть каждую деталь отдельно;

Вымыть жалюзи водой и обработать их антистатиком.

Как почистить вертикальные жалюзи

Тканевые жалюзи:

Лучше всего снять конструкцию с окна;

Удалить пыль пылесосом;

Свернуть жалюзи, положить в воду с моющим средством и оставить на 10 – 15 минут;

Закинуть свернутые и сложенные в мешок для стирки жалюзи в стиральную машинку. Стирать нужно в холодной воде до 30 градусов по Цельсию и в деликатном режиме. Отжимать жалюзи не нужно;

Достать и развесить жалюзи сушиться.

Вертикальные жалюзи / Фото liniavikon

Деревянные или бамбуковые жалюзи: