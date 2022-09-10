Каждый вид жалюзи требует особого метода очистки и изрядной осторожности, сообщает 24 канал.
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Существуют следующие виды жалюзи:
- Горизонтальные – из ткани, пластика или металла;
- Вертикальные – из дерева и ткани.
Каждый из них необходимо чистить по-своему.
Как почистить горизонтальные жалюзи
Жалюзи такого типа можно мыть, не снимая с окна – для очистки подойдет моющее средство для посуды, мыльный раствор из хозяйственного мыла или средство для мытья стекла.
Чтобы очистить горизонтальные тканевые жалюзи, надо:
- Закрыть жалюзи на максимум;
- Вытереть сухой тряпкой поверхность жалюзи, убирая пыль;
- После этого открыть и протереть моющей смесью каждый фрагмент жалюзи.
Горизонтальные жалюзи / Фото GettyImages
Как помыть жалюзи из металла или пластика
Если жалюзи можно снять, надо:
- Закрыть жалюзи и протереть их от пыли;
- Снять жалюзи с креплений на окне;
- Замочить их в моющем средстве или мыльном растворе и оставить на 20 – 30 минут;
- Протереть жалюзи губкой, а затем смыть водой;
- Протереть сухой салфеткой.
Если жалюзи снять нельзя, необходимо:
- Закрыть их и протереть от пыли. Несколько раз нужно менять положение жалюзи, чтобы не пропустить загрязненные участки;
- Нанести мыльный раствор, моющее средство или средство для мытья стекол из пульверизатора, оставить на 15 – 20 минут и вытереть каждую деталь отдельно;
- Вымыть жалюзи водой и обработать их антистатиком.
Как почистить вертикальные жалюзи
Тканевые жалюзи:
- Лучше всего снять конструкцию с окна;
- Удалить пыль пылесосом;
- Свернуть жалюзи, положить в воду с моющим средством и оставить на 10 – 15 минут;
- Закинуть свернутые и сложенные в мешок для стирки жалюзи в стиральную машинку. Стирать нужно в холодной воде до 30 градусов по Цельсию и в деликатном режиме. Отжимать жалюзи не нужно;
- Достать и развесить жалюзи сушиться.
Вертикальные жалюзи / Фото liniavikon
Деревянные или бамбуковые жалюзи:
- Почистите жалюзи сухой тряпкой или пылесосом, полностью закрыв их;
- Протрите сухой тряпкой каждую деталь жалюзи;
- Обработайте антистатиком.