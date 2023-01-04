За допомогою неочікуваного засобу можна легко очистити унітаз та не перейматися неприємними запахами, пише 24 Канал.

Читайте також Як прибрати квартиру після Нового року: лайфхаки для тих, хто не хоче докладати зусиль

Проста й неочевидна хитрість, яку застосовують господині й господарі з усього світу – засипати звичайнісінький пральний порошок до унітаза.

За допомогою активних речовин порошок може впоратися з багатьма забрудненнями, накипом та плямами на стінках унітаза. Не менш дієвим він виявився і під час чищення туалету – такий засіб не тільки є в кожному домі, але і є набагато дешевшим за спеціальну побутову хімію для санвузлів.

Як почистити унітаз пральним порошком / Фото Unsplash

Як почистити унітаз пральним порошком

Застосувати порошок можна двома способами – обидва з них дієво та безвідмовно покращать вигляд вашого унітаза:

Перший – залишити порошок в унітазі на ніч. Достатньо лише засипати гранульований пральний порошок в унітаз та закрити кришкою. Змивати воду не потрібно – компоненти порошку мають працювати всю ніч. Щоб отримати якнайкращий результат, варто повторити таку процедуру кілька днів підряд;

– залишити порошок в унітазі на ніч. Достатньо лише засипати гранульований пральний порошок в унітаз та закрити кришкою. Змивати воду не потрібно – компоненти порошку мають працювати всю ніч. Щоб отримати якнайкращий результат, варто повторити таку процедуру кілька днів підряд; Другий – нанести порошок на стінки унітаза. Для цього змийте воду в бачку – так ви зволожите стінки унітаза. Після цього насипте на мокрі стінки пральний порошок. Найкраще використовувати засіб з відбілювальним ефектом. Зачекайте певний час, протріть стінки йоржиком та змийте воду ще раз.

Як почистити унітаз пральним порошком / Фото Unsplash

Залежно від забруднення вашого унітаза, сипати порошок в туалет можна з різною частотою. Це можна робити щодня, щоб зберігати чистоту та свіжість у туалеті, а можна обмежитися регулярними процедурами, які будуть очищати стінки унітаза та економити ваші зусилля та час.