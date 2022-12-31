Щоб полегшити прибирання після гучних свят, треба систематизувати клінінг, пише 24 канал.

Читайте також Чим зайнятися на Новий рік, якщо відключили світло: цікаві ідеї для святкового дозвілля

Робіть одну справу по всьому дому

Ефективність вашого прибирання підвищиться в рази, якщо ви оберете одне завдання для прибирання (наприклад, прибирання пилососом, миття підлоги чи витирання пилу) та виконаєте його в кожній кімнаті.

Річ у тім, що постійне повторювання одних і тих самих справ у кожній кімнаті змушують почуватися вас погано у нескінченному колі рутини. Тож цікавіше і легше буде прибирати, присвячуючи час кожному виду клінінгу по черзі.

Як легко прибрати у домі після новорічних свят / Фото Unsplash

Зробіть місце для інструментів прибирання

Речі, які ви використовуєте для прибирання, мають мати своє місце – в ідеалі складати весь реманент для клінінгу в одне місце.

Це допоможе вам не відволікатися на пошуки та зайвий раз дратуватися від прибирання. Організуйте для мийних засобів, щіток та ганчірок окрему поличку, де ви завжди знайдете те, що вам потрібно та зекономите час.

Як легко прибрати у домі після новорічних свят / Фото Unsplash

Не намагайтеся прибрати все ідеально

Після Нового року не намагайтеся прибрати все – перфекціонізм тільки завадить почуватися вам вільно та спокійно у чистій квартирі. Неварто братися за далекі кутки на шафах чи відмивати вікна одразу після свят.

Розподіліть прибирання на секції – від найбільш важливої до найменш. Починайте прибирати з найбільш видимих проблем та потроху рухайтеся до дрібниць – проте не концентруйтеся на ідеальній чистоті.

Як легко прибрати у домі після новорічних свят / Фото Unsplash