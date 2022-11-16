Пуховики можуть деформуватися як від неправильного зберігання, та і від невдалого прання. Повернути їхню нормальну форму та освіжити вигляд куртки допоможе простий метод, пише 24 канал.

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Як врятувати пуховик

Якщо ви не дуже вдало попрали свій пуховик, і весь пух скатався всередині чи нерівномірно розподілений під тканиною, на поміч прийде пральна машина та кульки для тенісу.

Зверніть увагу! Для цього методу ваш пуховик має бути вологим, тільки-но після прання. Просто намочити його водою буде недостатньо – так ви можете остаточно зіпсувати куртку.

Завантажте вашу пухову куртку в пралку та додайте кілька тенісних м'ячиків. Якщо їх немає вдома, то можете скористатися клубками ниток, щільно зав'язаними та поміщеними у невеличкі мішечки.

Як повернути об'єм пуховика / Фото Unsplash

Поставте пральну машинку на режим віджиму. З огляду на результат повторіть віджим кілька разів. Кульки розбивають пух під час віджиму та надають йому втраченого об'єму.

До речі! Якщо ви хочете не тільки освіжити вигляд пуховика, але ще і його запах, на м'ячики чи клубки ниток ви можете нанести кілька краплин ефірної олії, яка вам подобається. Та зверніть увагу – занадто багато олії може залишити плями на тканині пуховика.