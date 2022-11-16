Пуховики можуть деформуватися як від неправильного зберігання, та і від невдалого прання. Повернути їхню нормальну форму та освіжити вигляд куртки допоможе простий метод, пише 24 канал.
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Як врятувати пуховик
Якщо ви не дуже вдало попрали свій пуховик, і весь пух скатався всередині чи нерівномірно розподілений під тканиною, на поміч прийде пральна машина та кульки для тенісу.
Завантажте вашу пухову куртку в пралку та додайте кілька тенісних м'ячиків. Якщо їх немає вдома, то можете скористатися клубками ниток, щільно зав'язаними та поміщеними у невеличкі мішечки.
Як повернути об'єм пуховика / Фото Unsplash
Поставте пральну машинку на режим віджиму. З огляду на результат повторіть віджим кілька разів. Кульки розбивають пух під час віджиму та надають йому втраченого об'єму.