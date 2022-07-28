Від очищення та прання шкіряних сумок у машинці доведеться відмовитися – від надмірної вологи та температурного перепаду шкіра легко зіпсується та деформується, а на сумці можуть з'явитися тріщини.

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Тож варто звернути на ручні методи очищення, якщо немає часу звернутися до хімчистки.

Господарське мило

Універсальний засіб може допомогти видалити пил, сліди та бруд від рук зі шкіри на сумці.

Для того, щоб очистити шкіру, треба:

Розвести у склянці теплої води 2 чайні ложки стружки з господарського мила.

Додати до суміші нашатирний спирт.

Протерти шкіряну сумку м'якою ганчіркою, вмоченою в суміш.

Після цього протерти сумку сухою губкою, яка вбере в себе залишки.

Нанести на шкіру гліцерин, крем для рук чи лосьйон для тіла.

Чим очистити плями на шкіряній сумці / Фото Unsplash

Мийний засіб

З жирними плямами на шкірі допоможе впоратися звичайний мийний засіб для посуду.

Щоб очистити сумку таким чином, необхідно:

Нанести на забруднення мийний засіб за допомогою м'якої ганчірки.

Прикласти на жирне місце шматок харчової плівки та залишити на пів години.

Після цього зняти плівку та протерти залишки мийного засобу вологою тканиною.

Насухо протерти сумку та зволожити кремом чи лосьйоном для тіла.

Чим очистити плями на шкіряній сумці / Фото Unsplash

Альтернативи для очищення сумок

Від жиру сумку можна врятувати за допомогою будь-якого жирозабираючого продукту, як от:

Крохмалю;

Тальку;

Дитячої присипки.

Для світлої шкіри підійдуть такі прості продукти:

Перекис водню;

Лимонний сік;

Гумовий ластик;

Міцелярна вода.

Чим очистити плями на світлій шкіряній сумці / Фото Unsplash

Ці засоби треба просто нанести на місце забруднення та після очищення протерти ганчіркою.