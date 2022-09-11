От чистки и стирки кожаных сумок в машинке придется отказаться – от чрезмерной влаги и температурного перепада кожа легко испортится и деформируется, а на сумке могут появиться трещины. 24 канал выяснил, как справиться с пятнами на кожаной сумке в домашних условиях и какие продукты для этого использовать.

Читайте также Лишь с помощью микроволновки: как отстирать кухонные полотенца невероятным методом

Поэтому следует обратиться к ручным методам чистки, если нет времени обратиться в химчистку.

Хозяйственное мыло

Универсальное средство поможет удалить пыль, следы и грязь от рук с кожи на сумке.

Для того чтобы очистить кожу, нужно:

Развести в стакане теплой воды 2 чайные ложки стружки из хозяйственного мыла.

Добавить в смесь нашатырный спирт.

Протереть кожаную сумку мягкой тряпкой, смоченной в смесь.

После этого протереть сумку сухой губкой, которая впитает остатки.

Нанести на кожу глицерин, крем для рук или лосьон для тела.

Чем очистить пятна на кожаной сумке / Фото Unsplash

Моющее средство

С жирными пятнами на коже поможет справиться обычное моющее средство для посуды.

Чтобы очистить сумку таким образом, необходимо:

Нанести на загрязнение моющее средство с помощью мягкой тряпки.

Приложить на жирное место кусок пищевой пленки и оставить на полчаса.

После этого снять пленку и вытереть остатки моющего средства влажной тканью.

Насухо протереть сумку и увлажнить кремом или лосьоном для тела.

Чем очистить пятна на кожаной сумке / Фото Unsplash

Альтернативы для чистки сумок

От жира сумку можно спасти с помощью любого продукта, забирающего жир, например:

крахмала;

талька;

детской присыпки.

Для светлой кожи подойдут следующие простые продукты:

Перекись водорода;

Лимонный сок;

Резиновый ластик;

Мицеллярная вода.

Чем очистить пятна на светлой кожаной сумке / Фото Unsplash

Эти средства нужно просто нанести на место загрязнения и после очистки протереть тряпкой.