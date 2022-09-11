От чистки и стирки кожаных сумок в машинке придется отказаться – от чрезмерной влаги и температурного перепада кожа легко испортится и деформируется, а на сумке могут появиться трещины. 24 канал выяснил, как справиться с пятнами на кожаной сумке в домашних условиях и какие продукты для этого использовать.

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Поэтому следует обратиться к ручным методам чистки, если нет времени обратиться в химчистку.

Хозяйственное мыло

Универсальное средство поможет удалить пыль, следы и грязь от рук с кожи на сумке.

Для того чтобы очистить кожу, нужно:

  • Развести в стакане теплой воды 2 чайные ложки стружки из хозяйственного мыла.
  • Добавить в смесь нашатырный спирт.
  • Протереть кожаную сумку мягкой тряпкой, смоченной в смесь.
  • После этого протереть сумку сухой губкой, которая впитает остатки.
  • Нанести на кожу глицерин, крем для рук или лосьон для тела.

Чем очистить пятна на кожаной сумке / Фото Unsplash

Моющее средство

С жирными пятнами на коже поможет справиться обычное моющее средство для посуды.

Чтобы очистить сумку таким образом, необходимо:

  • Нанести на загрязнение моющее средство с помощью мягкой тряпки.
  • Приложить на жирное место кусок пищевой пленки и оставить на полчаса.
  • После этого снять пленку и вытереть остатки моющего средства влажной тканью.
  • Насухо протереть сумку и увлажнить кремом или лосьоном для тела.

Чем очистить пятна на кожаной сумке / Фото Unsplash

Альтернативы для чистки сумок

От жира сумку можно спасти с помощью любого продукта, забирающего жир, например:

  • крахмала;
  • талька;
  • детской присыпки.

Для светлой кожи подойдут следующие простые продукты:

  • Перекись водорода;
  • Лимонный сок;
  • Резиновый ластик;
  • Мицеллярная вода.

Чем очистить пятна на светлой кожаной сумке / Фото Unsplash

Эти средства нужно просто нанести на место загрязнения и после очистки протереть тряпкой.