Пригоріла каструля: якими народними засобами її можна відчистити

З кожною господинею трапляється ситуація, коли пригоріла якась їжа. Відповідно, все це відбивається на каструлі.

Якщо таке стається, значить ви готували страву на великому вогні або просто за неї забули, займаючись власними справами. Як і чим відмити різні види каструль – знає 24 Канал.

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Чим відчистити каструлю з різних матеріалів

Емаль досить добре чистити за допомогою звичайної солі, яка є абсолютно у кожного. Для приготування розчину 400 грамів речовини залийте водою. Та нехай так стоїть 4-6 годин. У такій суміші гар почне відлипати сам по собі. Решту посуду – спробуйте відмити губкою.



Сіль / Фото Deposit.photos

Алюмінієвим посудом часто користуються ще наші дідусі або бабусі. Тому що цей матеріал – міцний та надійний. Його можна відчистити різними способами, і нічого не станеться.

Спробуйте зробити це оцтом або лимонною кислотою. Усе дуже просто: залийте проблемне місце оцтом чи кислотою, розбавленою з водою, та нехай так стоїть 2 години. Тоді почистьте гар кухонним шкребком. Цим способом можна позбутися й чорних плям.



Оцет / Фото Harchi.info

У посуді з нержавійної сталі не часто щось пригорає. Утім, якщо вже таке сталось, то не хочеться його подряпати. Можна позбавитись гару, поєднавши сіль з содою. Візьміть обидві речовини по 100 грамів та посипте їх на дно каструлі.