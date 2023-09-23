Если такое происходит, значит, вы готовили блюдо на большом огне или просто за него забыли, занимаясь собственными делами. Как и чем отмыть разные виды кастрюль – знает 24 Канал.

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Чем отчистить кастрюлю из разных материалов

Эмаль достаточно хорошо чистить с помощью обычной соли, которая есть абсолютно у каждого. Для приготовления раствора 400 граммов вещества залейте водой. Пусть так стоит 4-6 часов. В такой смеси гарь начнет отлипать сам по себе. Остальную часть посуды, попробуйте отмыть губкой.



Соль / Фото Deposit.photos

Алюминиевой посудой часто пользуются еще наши дедушки или бабушки. Потому что этот материал – прочный и надежный. Его можно отчистить разными способами, и ничего не произойдет.

Попробуйте сделать это уксусом или лимонной кислотой. Все очень просто: залейте проблемное место уксусом или кислотой, разбавленной с водой, и так стоит 2 часа. Тогда почистите гарь кухонным скребком. Этим способом можно избавиться и чёрных пятен.



Уксус / Фото Harchi.info

В посуде из нержавеющей стали не часто что-нибудь пригорает. Впрочем, если уж такое произошло, то не хочется его поцарапать. Можно избавиться от гари, соединив соль с содой. Возьмите оба вещества по 100 граммов и посыпьте их на дно кастрюли.