Обычно наполнители для лотков изготовляют из натуральных материалов, чтобы у котов не было аллергии. Преимущественно из таких компонентов, как из опилок, жмыхи кукурузы, глина, цеолит. Какие еще функции может выполнять наполнитель для кошек – знает 24 Канал.

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Как использовать наполнитель для кошек.

Те растения, которых выращивают в кашпо, нуждаются в хорошем дренаже. Он должен быть не тяжелым, потому что контейнеры приходится время от времени поднимать. Хорошим вариантом для слоя дренажа будет являться цеолит. Это вещество уже является неизменной составляющей кошачьего туалета.

Цеолит высыпают в любую емкость и замачивают, чтобы проверить качество вещества. Если материал все еще жесткий после воды, значит можно использовать. Тогда кладем шарики на дно контейнера. Камни будут пропускать воду в поддон, частично впитывая ее в свои поры.

Наполнитель для кошачьего лотка неожиданно может служить мульчей. Поскольку его обычно производят из хвойных, то он помогает уменьшить количество азота в земле. Поэтому хорошей идеей будет использовать его между рядами на участке.



Цеолит / Фото "Пром"

Таким материалом можно разрыхлять землю вокруг растений. Оценят наполнитель фиалки (необязательно добавлять к нему почву), орхидеи и спатифилумы.

Кстати, в кошачьем наполнителе хорошо пускают корни разные черенки. Можно брать в употребление и для растений в саду и на огороде.

К тому же материал для кошачьего туалета хорошо дезинфицирует корни, чтобы не было гниения. Также он предотвращает появление мошек.