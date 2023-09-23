Якщо таке стається, значить ви готували страву на великому вогні або просто за неї забули, займаючись власними справами. Як і чим відмити різні види каструль – знає 24 Канал.

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Чим відчистити каструлю з різних матеріалів

Емаль досить добре чистити за допомогою звичайної солі, яка є абсолютно у кожного. Для приготування розчину 400 грамів речовини залийте водою. Та нехай так стоїть 4-6 годин. У такій суміші гар почне відлипати сам по собі. Решту посуду – спробуйте відмити губкою.



Сіль / Фото Deposit.photos

Алюмінієвим посудом часто користуються ще наші дідусі або бабусі. Тому що цей матеріал – міцний та надійний. Його можна відчистити різними способами, і нічого не станеться.

Спробуйте зробити це оцтом або лимонною кислотою. Усе дуже просто: залийте проблемне місце оцтом чи кислотою, розбавленою з водою, та нехай так стоїть 2 години. Тоді почистьте гар кухонним шкребком. Цим способом можна позбутися й чорних плям.



Оцет / Фото Harchi.info

У посуді з нержавійної сталі не часто щось пригорає. Утім, якщо вже таке сталось, то не хочеться його подряпати. Можна позбавитись гару, поєднавши сіль з содою. Візьміть обидві речовини по 100 грамів та посипте їх на дно каструлі.