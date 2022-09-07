Накопичення кальцію та бруду можуть засмітити кран, а це означає, що вода не тече так добре, як раніше. 24 канал зібрав кілька методів для боротьби з накопиченим накипом.
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Оцет
Столовий оцет чудово справляється з відкладеннями та може легко розщепити наліт.
- Налийте приблизно 1 – 2 чашки оцту в міцний пакет.
- Натягніть пакет на кран та закріпіть гумкою.
- Залиште на кілька годин або на ніч.
- Зніміть пакет та додатково обприскайте кран оцтом з пульверизатора.
- Нанесіть трохи харчової соди на зубну щітку та видаліть залишки бруду.
- Промийте проточною водою.
Як почистити кран від накипу / Фото Unsplash
Сода
Харчова сода у поєднанні з Оцтом творить справжні дива та очищує і наліт, і накип у рекордні строки.
- Змішайте в пакеті харчову соду з оцтом у співвідношенні 2:1. Дайте суміші зашипіти.
- Нанесіть суміш на кран та закріпіть її гумкою. Залиште на 20-30 хвилин.
- Змішайте пасту з мийного засобу для посуду та харчової соди у співвідношенні 1 до 1.
- Нанесіть пасту на зубну щітку, та потріть кран, щоб видалити розпушений кальцій і вапняний наліт.
- Промийте кран проточною водою.
Як почистити кран від накипу / Фото Unsplash
Лимон
Якщо вам не подобається запах оцту, проте хочеться ефективно очистити кран, ви можете скористатися звичайним лимоном, який не тільки очистить вапняний наліт, але і освіжить кран.
- Розріжте лимон навпіл.
- Використовуйте ніж для масла або великий палець, щоб зробити дірку в лимоні – отвір буде для крана.
- Покрутіть дольку лимона на крані, щоб на нього щільно потрапив в лимонний сік.
- Помістіть пакет на головку від крана, закріпіть гумкою та залиште на кілька годин.
- Після цього зніміть пакет, дайте трохи харчової соди в зубну щітку та потріть залишки бруду.
- Змийте лимонний сік і харчову соду проточною водою.
Як почистити кран від накипу / Фото Unsplash