Накопичення кальцію та бруду можуть засмітити кран, а це означає, що вода не тече так добре, як раніше. 24 канал зібрав кілька методів для боротьби з накопиченим накипом.

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Оцет

Столовий оцет чудово справляється з відкладеннями та може легко розщепити наліт.

Налийте приблизно 1 – 2 чашки оцту в міцний пакет.

Натягніть пакет на кран та закріпіть гумкою.

Залиште на кілька годин або на ніч.

Зніміть пакет та додатково обприскайте кран оцтом з пульверизатора.

Нанесіть трохи харчової соди на зубну щітку та видаліть залишки бруду.

Промийте проточною водою.

Як почистити кран від накипу / Фото Unsplash

Сода

Харчова сода у поєднанні з Оцтом творить справжні дива та очищує і наліт, і накип у рекордні строки.

Змішайте в пакеті харчову соду з оцтом у співвідношенні 2:1. Дайте суміші зашипіти.

Нанесіть суміш на кран та закріпіть її гумкою. Залиште на 20-30 хвилин.

Змішайте пасту з мийного засобу для посуду та харчової соди у співвідношенні 1 до 1.

Нанесіть пасту на зубну щітку, та потріть кран, щоб видалити розпушений кальцій і вапняний наліт.

Промийте кран проточною водою.

Як почистити кран від накипу / Фото Unsplash

Лимон

Якщо вам не подобається запах оцту, проте хочеться ефективно очистити кран, ви можете скористатися звичайним лимоном, який не тільки очистить вапняний наліт, але і освіжить кран.

Розріжте лимон навпіл.

Використовуйте ніж для масла або великий палець, щоб зробити дірку в лимоні – отвір буде для крана.

Покрутіть дольку лимона на крані, щоб на нього щільно потрапив в лимонний сік.

Помістіть пакет на головку від крана, закріпіть гумкою та залиште на кілька годин.

Після цього зніміть пакет, дайте трохи харчової соди в зубну щітку та потріть залишки бруду.

Змийте лимонний сік і харчову соду проточною водою.

Як почистити кран від накипу / Фото Unsplash