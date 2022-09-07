Накопление кальция и грязи могут засорить кран, а значит — вода не течет так хорошо, как раньше. 24 канал собрал несколько методов для борьбы с накопленной накипью.

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Уксус

Столовый уксус прекрасно справляется с отложениями и легко расщепит налет.

  • Налейте примерно 1 – 2 чашки уксуса в крепкий пакет.
  • Натяните пакет на кран и закрепите резинкой.
  • Оставьте на несколько часов или ночь.
  • Снимите пакет и дополнительно опрыскайте кран уксусом из пульверизатора.
  • Нанесите чуть-чуть пищевой соды на зубную щетку и удалите остатки грязи.
  • Промойте проточной водой.

Как почистить кран от накипи / Фото Unsplash

Сода

Пищевая сода в сочетании с уксом творит настоящие чудеса и очищает и налет, и накипь в рекордные сроки.

  • Смешайте в пакете пищевую соду с уксусом в соотношении 2:1. Дайте смеси зашипеть.
  • Нанесите смесь на кран и закрепите резинкой. Оставьте на 20-30 минут.
  • Смешайте пасту с моющим средством для посуды и пищевой соды в соотношении 1 к 1.
  • Нанесите пасту на зубную щетку и потрите кран, чтобы удалить разрыхленный кальций и известковый налет.
  • Промойте кран проточной водой.

Как почистить кран от накипи / Фото Unsplash

Лимон

Если вам не нравится запах уксуса, но хочется эффективно очистить кран, вы можете воспользоваться обычным лимоном, который не только очистит известковый налет, но и освежит кран.

  • Разрежьте лимон пополам.
  • Используйте нож для масла или палец, чтобы сделать дыру в лимоне – отверстие будет для крана.
  • Покрутите дольку лимона на кране, чтобы на него плотно попал в лимонный сок.
  • Наденьте пакет на головку от крана, закрепите резинкой и оставьте на несколько часов.
  • После этого снимите пакет, дайте чуть-чуть пищевой соды в зубную щетку и потрите остатки грязи.
  • Смойте лимонный сок и пищевую соду проточной водой.

Как почистить кран от накипи / Фото Unsplash