Щоб клавіші не залипали, клавіатуру треба чистити щонайменше раз у місяць. У матеріалі 24 Каналу читайте, як зробити це швидко й легко навіть у домашніх умовах.

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Як почистити клавіатуру ноутбука

Переверніть і злегка потрусіть. Якщо ви обідаєте чи п'єте каву або інші напої за ноутбуком, то необхідно регулярно прибирати крихти та краплі з клавіатури, це допоможе уникнути неполадок та окислення комплектуючих. Для початку вимкніть ноутбук з розетки, переверніть його і злегка потрусіть над столом. Ви побачите, що частина сміття випаде одразу. Тримайте лептоп при цьому за бічні частини, щоб уникнути розбовтування.

Пензлик або стара зубна щітка. Якщо під рукою у вас немає спеціальної щіточки, то можете скористатися звичайним пензликом для малювання або ж старою зубною щіткою, але обов'язково, щоб вона була суха. Обережно проведіть вздовж проміжків між клавішами, намагаючись зачепити якомога більше забруднень. Далі очистіть поверхню клавіатури серветками для ноутбука або ж мікрофіброю зі спреєм для екранів. Обов'язково ретельно протріть кожну клавішу так, щоб бруд не потрапив назад.

Фен, пилосос або балончик зі стисненим повітрям. Ще один швидкий і дієвий метод очистити клавіатуру – продути її балончиком, в який закачане стиснене повітря. Також може підійти пилосос з функцією зворотного видування або фен у режимі подачі холодного повітря. Тримати його треба буде мінімум за 15 сантиметрів від поверхні. Однак під час такої чистки потрібно бути дуже уважним і контролювати потужність потоку.

Слайм. Ця липка іграшка "лизун" ідеально справляється з крихтами, частинками їжі та іншими дрібними забрудненнями. Тож просто приклейте слайм до клавіатури, а потім обережно зніміть. Повторіть процес кілька разів, а тоді пройдіться по клавішах серветкою для техніки.

Зніміть кнопку, яка западає. Підчепіть клавішу будь-якою чистою, але негострою паличкою, і трохи потягніть вгору, щоб зняти кнопку. Далі найкраще взяти ватну паличку, змочити її спреєм для оргтехніки та протерти важкодоступні ділянки. Після цього встановіть клавішу назад.

Увага! Не протирайте клавіатуру ноутбука спиртовими чи гігієнічними серветками. Так ненароком можна стерти фарбу, яка використовується для позначення літер та інших символів, а олія, яка входить до складу серветок, може викликати залипання.