Щоб клавіші не залипали, клавіатуру треба чистити щонайменше раз у місяць. У матеріалі 24 Каналу читайте, як зробити це швидко й легко навіть у домашніх умовах.
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Як почистити клавіатуру ноутбука
Переверніть і злегка потрусіть. Якщо ви обідаєте чи п'єте каву або інші напої за ноутбуком, то необхідно регулярно прибирати крихти та краплі з клавіатури, це допоможе уникнути неполадок та окислення комплектуючих. Для початку вимкніть ноутбук з розетки, переверніть його і злегка потрусіть над столом. Ви побачите, що частина сміття випаде одразу. Тримайте лептоп при цьому за бічні частини, щоб уникнути розбовтування.
Пензлик або стара зубна щітка. Якщо під рукою у вас немає спеціальної щіточки, то можете скористатися звичайним пензликом для малювання або ж старою зубною щіткою, але обов'язково, щоб вона була суха. Обережно проведіть вздовж проміжків між клавішами, намагаючись зачепити якомога більше забруднень. Далі очистіть поверхню клавіатури серветками для ноутбука або ж мікрофіброю зі спреєм для екранів. Обов'язково ретельно протріть кожну клавішу так, щоб бруд не потрапив назад.
Фен, пилосос або балончик зі стисненим повітрям. Ще один швидкий і дієвий метод очистити клавіатуру – продути її балончиком, в який закачане стиснене повітря. Також може підійти пилосос з функцією зворотного видування або фен у режимі подачі холодного повітря. Тримати його треба буде мінімум за 15 сантиметрів від поверхні. Однак під час такої чистки потрібно бути дуже уважним і контролювати потужність потоку.
Слайм. Ця липка іграшка "лизун" ідеально справляється з крихтами, частинками їжі та іншими дрібними забрудненнями. Тож просто приклейте слайм до клавіатури, а потім обережно зніміть. Повторіть процес кілька разів, а тоді пройдіться по клавішах серветкою для техніки.
Зніміть кнопку, яка западає. Підчепіть клавішу будь-якою чистою, але негострою паличкою, і трохи потягніть вгору, щоб зняти кнопку. Далі найкраще взяти ватну паличку, змочити її спреєм для оргтехніки та протерти важкодоступні ділянки. Після цього встановіть клавішу назад.