Чтобы клавиши не залипали, клавиатуру нужно чистить как минимум раз в месяц. В материале 24 Канала читайте, как сделать это быстро и легко даже в домашних условиях.

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Как почистить клавиатуру ноутбука

Переверните и слегка потрясите. Если вы обедаете или пьете кофе или другие напитки за ноутбуком, необходимо регулярно убирать крошки и капли с клавиатуры, это поможет избежать неполадок и окисления комплектующих. Для начала выключите ноутбук из розетки, переверните его и слегка потрясите над столом. Вы увидите, что часть мусора выпадет сразу. Держите лэптоп при этом за боковые части, чтобы избежать разболтивания.

Кисточка или старая зубная щетка. Если под рукой у вас нет специальной щеточки, то можете воспользоваться обычной кисточкой для рисования или же старой зубной щеткой, но обязательно, чтобы она была сухая. Аккуратно проведите вдоль промежутков между клавишами, стараясь задеть как можно больше загрязнений. Далее очистите поверхность клавиатуры салфетками для ноутбука или микрофиброй со спреем для экранов. Обязательно тщательно протрите каждую клавишу так, чтобы грязь не попала назад.

Фен, пылесос или баллончик со сжатым воздухом. Еще один быстрый и действенный метод очистить клавиатуру – продуть ее баллончиком, в который закачан сжатый воздух. Также может подойти пылесос с функцией обратного выдувания или феном в режиме подачи холодного воздуха. Держать его нужно будет минимум в 15 сантиметрах от поверхности. Однако при такой чистке нужно быть очень внимательным и контролировать мощность потока.

Слайм. Эта липкая игрушка "лизун" идеально справляется с крошками, частицами пищи и другими мелкими загрязнениями. Итак, просто приклейте слайм к клавиатуре, а затем осторожно снимите. Повторите процесс несколько раз, затем пройдитесь по клавишам салфеткой для техники.

Снимите западающую кнопку. Подцепите клавишу любой чистой, но неострой палочкой, и слегка потяните вверх, чтобы снять кнопку. Далее лучше взять ватную палочку, смочить ее спреем для оргтехники и протереть труднодоступные участки. Затем установите клавишу обратно.

Внимание! Не протирайте клавиатуру ноутбука спиртовыми или гигиеническими салфетками. Так случайно можно стереть краску, используемую для обозначения букв и других символов, а масло, входящее в состав салфеток, может вызвать залипание.