Наші гості завжди звертають увагу на тюль, тож ми розуміємо наскільки кожній господині важливо, щоб він був білосніжним, пише 24 канал.

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Відбілюємо тюль у пральній машинці

Прання тюлі повинно бути делікатним та з мінімальними обертами барабану при віджиманні. Щоб на фіранці не було заломів – гарно складіть її перед пранням. Для того, щоб тюль добре відіправся – додайте спеціальний засіб для прання делікатних речей. Щоб випрати і відбілити тюль, необхідно вибирати режим прання в автоматичній машині при 40˚.

Для машинного прання в магазинах ви знайдете безліч відбілювачів. На кожному засобі є інструкція, при дотриманні якої пожовкла фіранка знову може стати білою.

Вішати тюль на вікно краще у вологому вигляді, тканину під своїм ваг розгладжується і дуже швидко висихає.



Корисні поради від пожовтілого тюлю / Фото з Домашній Блог

Відбілюємо тюль в домашніх умовах

Крохмаль

Після того, як ваш тюль виправся у пральній машинці – натріть тканину крохмалем, покладіть у тазік та залийте теплою водою. Замочену фіранку залишіть на кілька годин. Після цього дістаньте її з води та дайте воді стектися (відкручувати не треба). Просушіть тюль, за потреби попрасуйте та вішайте на вікно.

Лимонна кислота

Ще один спосіб також дуже простий. Підійдуть тюлі з будь-якого матеріалу. Візьміть 1 пакет лимонної кислоти і розведіть його в 2-3 літрах теплої води. Прополощіть в розчині тюль, а потім висушіть природним чином.

Сода

Візьміть в однакових пропорціях (приблизно по 100 грамів) соди та прального порошку, розчиніть у воді і залиште тюль помокнути пів години. Потім акуратно виперіть.