Жалюзі та ролети – популярні речі, які є майже в кожному домі. Але не всі знають, як правильно тримати їх у чистоті. 24 Канал розповідає, як почистити жалюзі, не знімаючи їх з вікна.

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Чистка пилососом

Для цього методу скористуйтесь пилосмоком невеликої потужності. Розрівняйте жалюзі, закрийте їх та пройдіться по них від верху – до низу. Цей варіант найкраще підійде для дерев'яних ролетів, які у жодному разі не можна мити з водою.

Якщо потрібно тільки струсити пил, скористайтеся щіткою або сухою ганчіркою.

Зауважимо, щоб дерев'яні жалюзі зберігали чистоту краще, їх можна оббризкати спреєм-антистатиком. Так бруд не прилипатиме до поверхні.

Щипці-затискачі в домашніх умовах

Для миття горизонтальних жалюзів часто використовують спеціальні затискачі, якими легко проводити по ламелях. Якщо у вас таких немає, можна скористатися кухонними щипцями. Закріпіть на них вологу губку, змочену миючим засобом. Це може бути розчин господарського мила, засіб для посуду, гель для прання.



Як помити жалюзі / Фото Unsplash

Пройдіться по кожній частині жалюзі, змінюючи положення. Після цього протріть чистою вологою губкою, а потім – сухою. Можна уникати серйозних забруднень, якщо раз у тиждень протирати жалюзі таким способом. Цей метод підходить для металевих і пластикових поверхонь.

Вологі серветки

Якщо ви працюєте в офісі, можна швидко помити жалюзі вологими серветками. Це може здатись банальним, але серветки зручні, щоб позбуватись точкових забруднень. Але цей метод не підійде для дерев'яних поверхонь.

Додамо, якщо тканинні жалюзі мають плями та серйозні забруднення, їх краще зняти та випрати або ж віднести у хімчистку. Виняток є лиш у тому випадку, якщо конструкція жалюзі не дозволяє знімати їх. У такому разі можна скористатися способами, описаними вище.