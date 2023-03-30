Жалюзи и ролеты – популярные вещи, которые есть почти в каждом доме. Но не все знают, как правильно содержать их в чистоте. 24 Канал рассказывает, как почистить жалюзи, не снимая их из окна.

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Чистка пылесосом

Для этого метода воспользуйтесь пылесосом небольшой мощности. Разровняйте жалюзи, закройте их и пройдитесь по ним сверху донизу. Этот вариант лучше всего подойдет для деревянных роллетов, которые ни в коем случае нельзя мыть с водой.

Если нужно только стряхнуть пыль, воспользуйтесь щеткой или сухой тряпкой.

Заметим, чтобы деревянные жалюзи сохраняли чистоту лучше, их можно обрызгать спреем-антистатиком. Так грязь не будет прилипать к поверхности.

Щипцы-зажимы в домашних условиях

Для мытья горизонтальных жалюзи часто используют специальные зажимы, которыми легко производить по ламелям. Если у вас таких нет, можно пользоваться кухонными щипцами. Закрепите на них влажную губку, смоченную моющим средством. Это может быть раствор хозяйственного мыла, средство для посуды, стиральный гель.



Как вымыть жалюзи / Фото Unsplash

Пройдитесь по каждой части жалюзи, меняя положение. После этого протрите чистой влажной губкой, а затем сухой. Можно избегать серьезных загрязнений, если раз в неделю протирать жалюзи таким способом. Этот способ подходит для железных и пластмассовых поверхностей.

Влажные салфетки

Если вы работаете в офисе, можно быстро промыть жалюзи влажными салфетками. Это может показаться банальным, но салфетки удобны, чтобы избавляться от точечных загрязнений. Но этот способ не подойдет для древесных поверхностей.

Добавим, если тканевые жалюзи имеют пятна и серьезные загрязнения, их лучше снять и постирать или отнести в химчистку. Исключение только в том случае, если конструкция жалюзи не позволяет снимать их. В этом случае можно воспользоваться способами, описанными выше.