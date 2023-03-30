Жалюзи и ролеты – популярные вещи, которые есть почти в каждом доме. Но не все знают, как правильно содержать их в чистоте. 24 Канал рассказывает, как почистить жалюзи, не снимая их из окна.
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Чистка пылесосом
Для этого метода воспользуйтесь пылесосом небольшой мощности. Разровняйте жалюзи, закройте их и пройдитесь по ним сверху донизу. Этот вариант лучше всего подойдет для деревянных роллетов, которые ни в коем случае нельзя мыть с водой.
Если нужно только стряхнуть пыль, воспользуйтесь щеткой или сухой тряпкой.
Щипцы-зажимы в домашних условиях
Для мытья горизонтальных жалюзи часто используют специальные зажимы, которыми легко производить по ламелям. Если у вас таких нет, можно пользоваться кухонными щипцами. Закрепите на них влажную губку, смоченную моющим средством. Это может быть раствор хозяйственного мыла, средство для посуды, стиральный гель.
Как вымыть жалюзи / Фото Unsplash
Пройдитесь по каждой части жалюзи, меняя положение. После этого протрите чистой влажной губкой, а затем сухой. Можно избегать серьезных загрязнений, если раз в неделю протирать жалюзи таким способом. Этот способ подходит для железных и пластмассовых поверхностей.
Влажные салфетки
Если вы работаете в офисе, можно быстро промыть жалюзи влажными салфетками. Это может показаться банальным, но салфетки удобны, чтобы избавляться от точечных загрязнений. Но этот способ не подойдет для древесных поверхностей.