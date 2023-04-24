Ви навіть не здогадувались: яку річ в будинку обов'язково треба чистити навесні

Свята закінчились, а отже – час приводити до ладу оселю. Зокрема, йдеться про чищення килимів. Таку процедуру варто робити хоча б раз у місяць. Для цього вам знадобиться знати деякі способи.

Коли доводиться прибирати у домі, чи не найбільшу лінь викликає чистка килимів. Бо це буває важким і неприємним процесом. Як легко і без зусиль почистити килим у домашніх умовах – поділиться 24 Канал.

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Господарське мило

Щоб почистити килим господарським милом, потрібно натерти шматок господарського мила та змішати це з літром теплої води. Коли мило розчиниться, розчин потрібно перелити у пульверизатор.



Господарське мило / Фото Епіцентр

Потім наносимо суміш на брудні місця на килимі. Поверхню варто потерти щіткою. Суміш залишаємо на килимі, допоки все повністю не висохне і тоді прибираємо рештки порохотягом.

У домашніх умовах – це дуже простий метод, коли треба освіжити килим. Він підійде для свіжих плям. Для засохлих плям такий спосіб не буде ефективним.

Сода

Спершу варто очистити килим щіткою чи пилотягом. Необхідно забрати дрібне сміття, аби воно не заважало позбуватися плям.



Сода / Фото Greenpost

Треба розсипати соду по всій поверхні килима. Через годину чистимо нею килим від країв до центру. Коли закінчили, можна скористатися порохотягом, аби позбутися залишків речовини.

Перевагою цього способу є те, що по килимі після процедури можна ходити одразу, тобто, не потрібно чекати, допоки поверхня висохне.

Пральний порошок

Цей спосіб можна використати, як для чищення задавнених плям, так і для освіження поверхні. Підійде будь-який пральний порошок, котрий не лише гарно відпирає, а ще й надає аромат.



Пральний порошок / Фото Держпродспоживч служба

Спершу потрібно змішати пральний порошок із содою по 2 чайні ложки. Заливаємо два літрами гарячої води, додаючи 2 ложки оцту.

Перемішуємо суміш й переливаємо все в розпилювач. Обприскуємо ним поверхню. Через 15 хвилин витираємо килим сухою ганчіркою.

Будь-який мийний засіб

Треба змішати 1 столову ложку соди, 1 столову ложку мийного засобу, 1 столову ложку оцту та 1 літр теплої води.

Перед очищуванням добре пилотяжимо килим, аби позбутися сміття і пилу.

Такий розчин потрібно нанести на поверхню розпилювачем та залишити на кілька хвилин.



Чистка килимів / Фото Comfy.blog

Далі – чистимо щіткою килим. Потім витираємо засіб чистими ганчірками, змоченими у воді.